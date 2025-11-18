Vukovár a horvát ellenállás és szabadság jelképe

Horvátország november 18-án emlékezik meg Vukovár és Skabrnja háborús áldozatairól, ez a nap pedig hat éve nemzeti emléknap és munkaszüneti nap. Az eseményre idén is tízezrek érkeztek az ország minden részéből és a szomszédos államokból, hogy a délszláv háborúban történt vukovári áttörés 34. évfordulóján leróják kegyeletüket.

A kormányfő hangsúlyozta: az elmúlt hetekben újabb, a háborúban eltűnt személyek földi maradványait sikerült azonosítani, köztük a francia önkéntes Jean-Michel Nicolier-jét is. Hozzátette: a kormány továbbra is elkötelezett Vukovár fejlesztése és a helyiek életminőségének javítása mellett. A francia önkéntesnek – akit Ovcarán végeztek ki – a horvát kormány posztumusz állampolgárságot adományozott, amelyet Horvátországban élő édesanyja vett át.

Az idei emlékmenetet a város védelmében szerepet vállaló nők vezették fel. A kórháztól a honvédő háború áldozatainak emlékhelyéig mintegy 1400 fiatal is végigvonult, fehér rózsát tartva a kezükben, pólóikon pedig az elesettek nevét viselve.

A menet előtt a kórház udvarán tartották a „Vukovár – a különleges nemzeti kegyelet helye” című megemlékezést. Jelen volt Gordan Jandrokovic házelnök és a köztársasági elnök megbízottjai is, mivel az államfő betegség miatt nem tudott személyesen részt venni. Jandrokovic hangsúlyozta: Vukovár továbbra is „a modern horvát államiság alapja, a szenvedés és a nemzeti összetartozás szimbóluma”, és szerinte a város története nem relativizálható.

A program közös imával és gyászmisével zárult a vukovári emléktemetőben.

1991 augusztusában a jugoszláv hadsereg és a szerb szabadcsapatok ostromgyűrűbe zárták a várost, miután elfoglalták Baranya horvát részét és Szlavónia Duna-parti településeit. A várost néhány száz horvát gárdista, rendőr és mintegy ezer, katonai tapasztalattal nem rendelkező önkéntes közel három hónapon át védte a többszörös túlerővel szemben. Az ostrom során 2717 ember tűnt el vagy vesztette életét, 22 ezren pedig évekre elhagyni kényszerültek otthonukat. A város épületei olyan mértékben megrongálódtak, hogy Vukovárt gyakran a második világháború végén romba dőlt németországi Drezdához hasonlították.

A támadók 1991. november 18-án áttörték a védők állásait. A szerb katonák a kórházból 261 embert – sebesülteket, orvosokat és nővéreket – buszokra zsúfoltak, majd a Vukovár közeli Ovcara mezőgazdasági kombinát raktáraiba hurcolták őket. Két nappal később az erdőszélen kivégezték a foglyokat. Több mint ötezer embert szerbiai fogolytáborokba vittek, közülük sokakat ma is eltűntként tartanak nyilván.