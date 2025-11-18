Neandervölgyi lábnyomokat találtak Portugáliában

Az ősi emberek lábnyomai képesek egy olyan pillanatot bemutatni az életből, amelyet csontokból vagy szerszámokból nem lehet rekonstruálni.

Nemrégiben kutatók új neandervölgyi lábnyomokat fedeztek fel a portugál partvidéken, és ez a lelet kulcsfontosságú mindennapi életük megértéséhez: a családcsoportok összetételétől kezdve az étrend és vadászati módszerekig. Ezek a nyomok kiegészítik az Ibériai-félsziget településének általános képét, és lehetővé teszik, hogy a neandervölgyieket nem absztrakt fajként, hanem társadalomként lássuk, amely eloszlik, és alkalmazkodik a part menti erőforrásokhoz.

Mit mutattak az új számok?

Egy nemzetközi kutatócsoport felnőttek és gyermekek lenyomatait vizsgálta az Algarve régió partjain. Ezek a nyomok különleges körülmények miatt maradtak fenn homokban és agyagban: az árapályzónák, a rendszeres nedvesedés és a kis részecskék gyors üledékképződése természetes "keretet" teremtettek az ősi emberek életéből. A nyomok mérete, mélysége és elhelyezkedése segített meghatározni a csoport tagjai életkorát, megérteni, ki halad mellette, és ki maradt le, valamint helyreállítani a mozgásuk közelítő tempóját.

Különösen érdekesek voltak a kisgyermekek lábnyomai, amelyek arra utaltak, hogy a családi csoportok együtt mozogtak. Az emberi nyomok mellett szarvas és más állatok nyomait találták. Egy ilyen "összetétel" arra utal, hogy az emberek elfoglaltak voltak zsákmánykereséssel vagy a csordát üldözték.

Ökológiai hálózat-elemzéssel a tudósok összehasonlították az adatokat az Ibériai-félsziget más part menti leleteivel. Ez lehetővé tette az ősi emberek étrendjének tisztázását, a csoportok szerkezetének összehasonlítását és a vándorlások nyomon követését. Kiderült, hogy az Atlanti-óceán partján élő neandervölgyiek változatosabb és rugalmasabb étrendet éltek, mint azt évekig gondolták.

A neandervölgyiek új lábnyomai Portugália partjain fontos bizonyítékokká váltak arra, hogy az ősi emberek viselkedésének tanulmányozása nemcsak helyszíneken és eszközökön keresztül lehetséges. A lábnyomok lehetővé teszik, hogy szó szerint lássák életük egy pillanatát, megértsék a csoport felépítését, az étrendet és a vadászati módszereket. Az ilyen leletek ötvözik a régészetet, az ökológiát és a paleoantropológiát, arra kényszerítve bennünket, hogy új pillantást vessünk az ókori társadalmakra. A kutatók bíznak abban, hogy az ilyen nyomatok további keresése segít még pontosabban rekonstruálni a neandervölgyiek életét és a körülöttük lévő világhoz való alkalmazkodásukat -írja a pravda.ru