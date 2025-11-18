2025. december 7., vasárnap

Előd

Történelem

A homok megőrizte azt, amit a csontok nem

 2025. november 18. kedd. 0:27
Az ősi emberek lábnyomai képesek egy olyan pillanatot bemutatni az életből, amelyet csontokból vagy szerszámokból nem lehet rekonstruálni.

Neandervölgyi lábnyomokat találtak Portugáliában
50 ezer éves, neandervölgyiek által készített leletet talált egy kisfiú az angliai Sussexben (képünk illusztráció)
Fotó: AFP/Marco Bertorello

Nemrégiben kutatók új neandervölgyi lábnyomokat fedeztek fel a portugál partvidéken, és ez a lelet kulcsfontosságú mindennapi életük megértéséhez: a családcsoportok összetételétől kezdve az étrend és vadászati módszerekig. Ezek a nyomok kiegészítik az Ibériai-félsziget településének általános képét, és lehetővé teszik, hogy a neandervölgyieket nem absztrakt fajként, hanem társadalomként lássuk, amely eloszlik, és alkalmazkodik a part menti erőforrásokhoz.

Mit mutattak az új számok?

Egy nemzetközi kutatócsoport felnőttek és gyermekek lenyomatait vizsgálta az Algarve régió partjain. Ezek a nyomok különleges körülmények miatt maradtak fenn homokban és agyagban: az árapályzónák, a rendszeres nedvesedés és a kis részecskék gyors üledékképződése természetes "keretet" teremtettek az ősi emberek életéből. A nyomok mérete, mélysége és elhelyezkedése segített meghatározni a csoport tagjai életkorát, megérteni, ki halad mellette, és ki maradt le, valamint helyreállítani a mozgásuk közelítő tempóját.

Különösen érdekesek voltak a kisgyermekek lábnyomai, amelyek arra utaltak, hogy a családi csoportok együtt mozogtak. Az emberi nyomok mellett szarvas és más állatok nyomait találták. Egy ilyen "összetétel" arra utal, hogy az emberek elfoglaltak voltak zsákmánykereséssel vagy a csordát üldözték.

Ökológiai hálózat-elemzéssel a tudósok összehasonlították az adatokat az Ibériai-félsziget más part menti leleteivel. Ez lehetővé tette az ősi emberek étrendjének tisztázását, a csoportok szerkezetének összehasonlítását és a vándorlások nyomon követését. Kiderült, hogy az Atlanti-óceán partján élő neandervölgyiek változatosabb és rugalmasabb étrendet éltek, mint azt évekig gondolták.

A neandervölgyiek új lábnyomai Portugália partjain fontos bizonyítékokká váltak arra, hogy az ősi emberek viselkedésének tanulmányozása nemcsak helyszíneken és eszközökön keresztül lehetséges. A lábnyomok lehetővé teszik, hogy szó szerint lássák életük egy pillanatát, megértsék a csoport felépítését, az étrendet és a vadászati módszereket. Az ilyen leletek ötvözik a régészetet, az ökológiát és a paleoantropológiát, arra kényszerítve bennünket, hogy új pillantást vessünk az ókori társadalmakra. A kutatók bíznak abban, hogy az ilyen nyomatok további keresése segít még pontosabban rekonstruálni a neandervölgyiek életét és a körülöttük lévő világhoz való alkalmazkodásukat -írja a pravda.ru

