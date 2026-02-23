Feltárult az arábiai gepárdmúmiák titka

Szaúd-arábiai kutatók hét, természetesen mumifikálódott gepárd maradványaira bukkantak öt barlangban Arar városa közelében – írja a Yahoo News a CNN beszámolója alapján. A száraz, hiperarid környezetnek köszönhetően a lágy szövetek és a csontvázak is meglepően jó állapotban maradtak fenn.

A három példányból kinyert teljes genomvizsgálat váratlan eredményt hozott: a legidősebb leletek közül kettő genetikailag közelebb áll az északnyugat-afrikai alfajhoz (Acinonyx jubatus hecki), mint az ázsiai gepárdhoz (Acinonyx jubatus venaticus), amelyről eddig úgy vélték, hogy egyedüliként élt az Arab-félszigeten. A tanulmány a Communications Earth & Environment folyóiratban jelent meg januárban.

A felfedezés arra utal, hogy az Arab-félszigeten legalább két gepárdalfaj is előfordult az elmúlt évezredekben. A kutatók szerint ez fontos alapot adhat a faj visszatelepítéséhez, mivel pontosabb képet nyújt arról, mely genetikai vonalak éltek korábban a térségben. A barlangokban további 54 nagymacska csontvázát is megtalálták, a legidősebb lelet mintegy 4000 éves.

A szakértők hangsúlyozzák: a gepárdok nem csupán átvonulóban voltak, hanem szaporodtak és stabil populációkat alkottak. A múltbeli eltűnés fő oka az emberi tevékenység, például a túlzott vadászat és az élőhelyek átalakítása volt. A kutatók szerint a mai védett területek és a zsákmányállatok – például a gazellák – visszatelepítése lehetővé teheti a gepárdok újbóli megjelenését, ami hozzájárulhat a sivatagi ökoszisztéma helyreállításához.

