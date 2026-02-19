2026. február 19., csütörtök

Előd

Fantáziavilág Salgótarján fölött

Mesebeli táj képe rajzolódik ki

 2026. február 19. csütörtök. 1:28
Nógrád vármegye tájai sokszor inkább egy festményre emlékeztetnek, mint a valóságra. A Medves-fennsík különösen az a hely, ahol a természet és a fény együtt teremt szinte földöntúli hangulatot.

Nógrád vármegye az ország egyik olyan tájegységén terül el, ahol a mesevilág, a fantasy és az ókor hangulata szinte kézzelfogható, és a Medves-fennsík ennek az érzésnek az egyik legerősebb szimbóluma. A vidék minden évszakban más arcát mutatja, az éjszaka pedig külön dimenziót ad a tájnak. A csillagos égbolt, a felhők mozgása és a fények játéka olyan látványt hoz létre, amely ritkán látható a mindennapokban - írja a nool.hu.

Nógrád vármegye nemcsak nappal lenyűgöző. A Medves-fennsík éjszakai arca olyan vizuális élményt kínál, amely miatt érdemes újra és újra visszatérni, akár fényképezőgéppel, akár csak csendes szemlélődőként.

A Medves-fennsík Magyarország és Európa legnagyobb területű bazaltplatója hazánk és Szlovákia határán. A fennsík nagy része 520–570 méteres tengerszint feletti magasságú. Legnagyobb magassága a Medves-magosa nevű ponton eléri a 671 méteres magasságot. A magyar területre mintegy 8 km² esik, míg a szlovák résszel együtt 12,8 km² a teljes területe.

