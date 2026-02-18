A bakonyi csodakövek titka

Természeti alkotások vagy ősi faragványok? A bakonyi csodakövek, sziklák látványa nem csak a túrázókra váró ajándék.

Bácskai Péter, a Hajagi Természetvédő és Szabadidő Egyesület elnöke rendszeresen szervez gyalogos és bringás túrákat. Legutóbb a hajagi moai kőről mesélt - írja a veol.

Magyarázata alapján moainak a húsvét-szigeti őslakosok faragványait nevezik. Igaz, nálunk a természet eróziós munkája tud látványosságokat létrehozni. A kérdés szerinte az, hogy észrevesszük-e ezeket.

„A mészkőből álló sziklák kioldódásával jöttek létre a bakonyi érdekes formák. Kinek mi jut eszébe róluk, mit lát meg bennük, ha megpillantja ezeket? Lényeg, hogy nézzünk jól körül egy túrán és gazdagodjunk a természet látnivalóival. A hajagi 'moai' kövek elnevezés csak egy kis figyelemfelhívás!” – fogalmazott Bácskai Péter, és hozzátette: a mészkő, a kalcium-karbonát oldódása során különleges, látványos formák jönnek létre, ezeket karsztformáknak nevezzük. Az oldódás fő oka, hogy a szén-dioxidban gazdag víz lassan feloldja a mészkövet.