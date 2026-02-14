A tudósok megtalálták a Föld legnaposabb helyét

Az Atacama-sivatag egy, körülbelül 4000 méterrel a tengerszint felett fekvő szakasza lényegesen nagyobb napsugárzási dózist kap, mint a magaslati és az egyenlítői zónákban található területek.

A tudósok számításai szerint az Altiplano-fennsík minden négyzetméterét 2177 wattnak megfelelő sugárzás éri, ami világrekord.

A szakértők ezt a jelenséget azzal magyarázzák, hogy ebben a régióban a légkör tartalmazza a legvékonyabb felhő- és aeroszolréteget, ami azt jelenti, hogy a napfény gyakorlatilag szétszóratlan, és maximális energiát szállít a sivatagba. Egy másik tényező a földrajzi elhelyezkedés: nyáron a napsugárzás a déli féltekén 7%-kal nagyobb, mint az északi féltekén.

A tudósok szerint az Altiplano-fennsík ígéretes helyszín lehet a napenergia és más kapcsolódó technológiák fejlesztésére.