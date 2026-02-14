A tudósok felfedezték, hogy a gombák „izzadnak”

2026. február 14., szombat

Természet

Nincs magyarázat

 2026. február 14. szombat. 12:13
A PNAS című folyóiratban megjelent új tanulmányban a Johns Hopkins Egyetem kutatói felfedezték, hogy minden gomba képes víz izzadásával hűteni magát. Megjegyezték, hogy a tudósok ezt infravörös kamerák segítségével fedezték fel, amelyek a képeken megjelenítik a tárgyak relatív hőmérsékletét, és a gombákról kiderült, hogy hűvösebbek, mint a környezetük.

A kutatók ugyanezt a tulajdonságot fedezték fel laboratóriumi gombatermesztés során, és arra a következtetésre jutottak, hogy a gombák az izzadáshoz hasonló folyamaton keresztül hűtik le magukat. A szakértők azonban nem tudják megmagyarázni, hogy miért történik ez. Úgy vélik, hogy ezt a folyamatot a spóraképződéshez vagy -szétterjedéshez szükséges speciális feltételek vezérelhetik, és a hőmérséklet változtatásával kis széláramlatokat hozhatnak létre, amelyek elfújhatják a spórákat.

Ezenkívül a szakértők elismerik, hogy a gombák "izzadása" növeli a páratartalmat, és megpróbálnak nedves környezetet fenntartani, a lehűlés pedig csak ennek a folyamatnak a mellékterméke.

A tudósok feltételezése szerint a gombák hűtésével könnyebben alkalmazkodhatnak a klímaváltozáshoz, és könnyebben megfertőzhetik az embereket különféle gombás betegségekkel. A kutatók meg vannak győződve arról, hogy ha megértjük, miért kedvelik a gombák a hűvösebb hőmérsékletet, az értékes információkkal szolgálhat, és potenciálisan segíthet a hozzájuk kapcsolódó betegségek leküzdésében.

