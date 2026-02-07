Döbbenetes: busz méretű medúza bukkant fel + VIDEÓ

A mélytengeri kutatások révén egyre többet tudhatunk meg ezekről a különleges, kísérteties megjelenésű, ritkán látott óriásokról

Egy tudóscsoport egy nagyszabású mélytengeri expedíciót hajtott végre, amikor hirtelen rábukkantak egy különös hosszúságú tengeri lényre. A medúza karjai olyan hosszúak voltak, mint egy kétemeletes busz.

Lenyűgöző nagyságú medúza került lencsevégre

Egy kísérteties kinézetű tengeri élőlényt kaptak lencsevégre, amint Argentína közeli zavaros mélységben úszkált. A nagyszabású mélytengeri expedíció részét képező R/V Falkor kutatóhajó fedélzetén tartózkodó tudósok éppen a dél-atlanti tengerfenéket fésülték át, amikor a kamerák egy ritka fantommedúzát rögzítettek.

Ennek az állatnak négy karja akár a 10 méteres hosszt is elérheti, kupolaszerű harangja pedig nagyjából egy méter átmérőjű. A felvételen a hatalmas élőlény mintegy 250 méteres mélységben látható, körülötte apró halak cikáznak.

Ezt a bizarr teremtményt korábban alig száz alkalommal észlelték. A legtöbb más medúzával ellentétben ennek a fajnak nincsenek csípős csápjai. Ám nem az óriási medúza volt az egyetlen sokkoló látvány, amely a mélyben leselkedett. Az expedíció Buenos Airesből Tierra del Fuego felé haladva a tudósok feltételezése szerint 28 teljesen ismeretlen élőlényre bukkant.

A Schmidt Ocean Institute ügyvezető igazgatója, Dr. Jyotika Virmani elmondta:

Minden mélytengeri expedíció megerősíti, hogy az óceán hemzseg az élettől – legalább annyira, mint a szárazföld, sőt talán még annál is jobban, hiszen a bolygó élő területének 98 százalékát az óceánok adják.

2021-ben egy külön tudóscsoport egy másik óriási fantommedúzát észlelt Kalifornia mély vizeiben. Az óriás fantommedúza első példányát még 1899-ben gyűjtötték be. A tudósoknak azonban 60 évbe telt, mire megállapították, hogy egy egyedülálló új medúzafajról van szó, és a gerinctelen állatról még mindig nagyon keveset tudunk - írja a DailyStar nyomán a Ripost.