A techmilliárdosok óvják gyerekeiket a képernyőtől

A Szilícium-völgy milliárdosai, akik a képernyőközpontú világ kiépítésében élen jártak, saját gyermekeiket tudatosan távol tartják a technológiától – írja a Fortune . A lap felidézi: már 2010-ben Steve Jobs is arról beszélt, hogy gyerekei nem használnak iPadet, és otthon szigorúan korlátozzák a képernyőidőt.

Azóta a trend csak erősödött. Peter Thiel például 2024-ben elárulta: két kisgyermeke hetente mindössze másfél órát tölthet képernyő előtt. Hasonló korlátozásokról beszélt Bill Gates, Evan Spiegel és Elon Musk is. Gates 14 éves korig nem adott okostelefont gyermekeinek, Musk pedig utólag hibának nevezte, hogy nem szabott szigorúbb szabályokat.

A háttérben az áll, hogy az amerikai 8–18 évesek naponta átlagosan 7,5 órát töltenek képernyők előtt. Steve Chen, a YouTube társalapítója szerint a rövid videók rövidebb figyelmi időt eredményeznek, ezért ő inkább hosszabb tartalmakat engedne a gyerekeknek. Tudományos kutatások is alátámasztják az aggodalmakat: egy 2025-ös vizsgálat szerint a rövid formátumú videók használata gyengébb kognitív teljesítménnyel és romló mentális egészséggel járhat.

Közben egyre több ország lép fel a közösségi média ellen: Ausztrália és Malajzia már betiltotta a 16 év alattiak számára, más államok is hasonló szabályozást fontolgatnak. A Fortune szerint miközben a technológiai cégek vezetői nyilvánosan védik platformjaikat, magánéletükben évek óta azt a korlátozó gyakorlatot követik, amelyet most egyre több kormány is törvénybe foglalna.

