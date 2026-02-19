Tech
Zuckerberg tagadta, hogy a közösségi médiumok célja a fiatalok függővé tétele
A Meta elnök-vezérigazgatója is tanúskodott Los Angeles felső bíróságán
A február elején indult bírósági eljárásban a felperes egy csak monogramjával szereplő 20 éves fiatal nő, KGM, akinek állítása szerint a Meta és egyéb közösségi médiavállalatok közösségi felületeiket úgy alakítják ki, hogy "becsalizzák" a fiatalokat, akiknél az alkalmazások használata növeli a depressziót, és öngyilkossági gondolatokhoz vezet.
A Los Angeles-i eljárásban a Meta mellett alperesként szerepel a Google is.
Az esküdtszéki perben várható ítélet precedenst jelenthet az Egyesült Államokon belül annak a több ezer további eljárásnak a kimenetelét illetően is, amelyet hasonló indokkal indítottak szülők, valamint szülői és iskolai szervezetek, és szövetségi államok a közösségi médiumokkal szemben.
A tét, hogy amennyiben a technológiai vállalatok elveszítik a pert, az összesen akár több milliárd dollár veszteséget okozhat számukra kifizetendő kártérítések miatt.
A technológiai vállalatok a múltban indult jogvitákban a szövetségi törvény 230-as cikkelyét idézve sikerrel érveltek amellett, hogy a platformok nem vonhatók felelősségre a rajtuk keresztül közölt tartalmakért.
Új-Mexikóban hétfőn indult bírósági per, amelyet az állam főügyésze kezdeményezett a Meta ellen, azzal érvelve a közösségi médiaóriás hasznot húz kiskorúak szexuális célú kizsákmányolásáról szóló tartalmakból.