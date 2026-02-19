Intelligens alsónadrág szagolja ki a bajt

A felfúvódás és a bélgázok problémája régóta kísérti az emberiséget, mégis a tudományos kutatások sokáig kerülték ezt a kényes témát. A University of Maryland kutatói azonban most forradalmi megoldást fejlesztettek ki: egy intelligens alsónadrágot, amely valós időben képes monitorozni és elemezni az emberi bélgázokat.

Az új eszköz nemcsak az orvostudomány számára jelent áttörést, hanem a mindennapi emberek életminőségét is javíthatja. A kutatócsoport célja ugyanis, hogy pontosan feltérképezze a bélgázképződés okait, ezáltal hatékony kezelési módszereket dolgozzon ki az emésztési problémákkal küzdők számára. Mindez azt jelenti, hogy a kínos témából végre komoly egészségügyi kérdés lehet – írja az Origo.

Brantly Hall és kollégái a University of Maryland központjában dolgoznak a projekten, amely ötvözi a viselhető technológiát és a biológiai kutatást. Az általuk kifejlesztett alsónadrág speciális szenzorokat tartalmaz, amelyek képesek detektálni a különböző bélgázok típusát, mennyiségét és kibocsátásának gyakoriságát. Következésképpen a kutatók részletes adatokat gyűjthetnek arról, hogy mi történik valójában az emberi emésztőrendszerben.

Az eszköz nem invazív, így a vizsgálati alanyok megszokott életvitelüket folytathatják a mérések során. Ez kritikus fontosságú, hiszen a természetes körülmények között gyűjtött adatok sokkal pontosabb képet adnak a bélgázok kialakulásáról, mint a laboratóriumi környezetben végzett vizsgálatok. A technika alkalmazásával lehetővé válik, hogy azonosítsák azokat az ételeket és életmódbeli tényezőket, amelyek a legnagyobb mértékben hozzájárulnak a felfúvódás kialakulásához.

A projekt hosszú távú célja, hogy segítsen az irritábilis bél szindrómával, laktózintoleranciával és más emésztési zavarral küzdőknek. Ugyanakkor az összegyűjtött adatok révén az orvosok személyre szabott étrendet és kezelési tervet állíthatnak össze pácienseik számára. Ez különösen fontos, mivel a bélgázok problémája nemcsak kényelmetlen, hanem komoly életminőség-romlást is okozhat.