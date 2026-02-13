Hollywood számára mindennek vége?

A ByteDance új Seedance 2.0 videógeneráló eszköze a filmiparban a bevezetést követő első napon hatalmas felháborodást váltott ki.

Ennek oka egy vírusos AI videó volt, amelyben Tom Cruise és Brad Pitt digitális másolatai láthatók. A Variety szerint az American Association of Film Companies már vádolta a szolgáltatást a szerzői jogok tömeges megsértésével. Az egyesület képviselői szerint a platform lehetővé teszi, hogy megfelelő korlátozások nélkül használjon védett tartalmakat, ami aláássa az alkotók jogait, és több millió munkahelyet fenyeget a filmiparban.

Hasonló megjegyzéseket hallottak korábban az OpenAI-nak a Sora 2 videogenerátor elindítása után. Ezután a vállalat reagált, korlátozásokat vezetett be, majd megállapodást kötött a Disney-vel a karakterek engedélyezéséről. Ez a lépés az egész iparág számára lehetséges modellnek tekinthető.

A közösség reakciója azonban a Seedance 2.0-ra riasztó volt. A Deadpool filmírója, Rhett Reese azt mondta, hogy az ilyen technológiák feleslegessé tehetik Hollywoodot. Véleménye szerint hamarosan egy személy képes lesz olyan filmeket készíteni, amelyeket nehéz megkülönböztetni az igazitól:

Kellemetlen ezt mondanom, de valószínűleg vége nekünk. Hamarosan egy ember képes lesz leülni a számítógéphez, és létrehozni egy olyan filmet, amely nem lesz más, mint amit Hollywood most kiad.

A vírusos videó szerzője, az ír rendező, Rouiri Robinson megjegyezte, hogy a videót „két szövegsor” segítségével készítették. Később ironikusan reagált a kritikára, és feltette a kérdést, hogy megbüntessék-e őt, mert „megnyom egy gombot”.

Korábban Paul McCartney más zenészekkel együtt ellenezte a mesterséges intelligencia kreatív műveinek használatát a szerzők engedélye nélkül - írta meg az Unian.