Korlátozták a Telegramot, reagált az alapító

"A Telegram továbbra is követni fogja a szólásszabadság elvét és tiszteletben tartja a felhasználók magánéletét" - idézte az Orosz Hírek a közösségi oldal alapítóját, Pavel Durovot.

„A polgárok szabadságának korlátozása soha nem lehet helyes döntés. A Telegram a szólásszabadságot és a magánélethez való jogot védi – függetlenül a nyomástól” – írta Durov a Telegram-csatornáján.

Durov emlékeztetett arra, hogy 2018-ban az iráni bíróság döntött a Telegram használatának betiltásáról az ország területén. „Nyolc évvel ezelőtt Irán megpróbálta alkalmazni ugyanezt a stratégiát – és kudarcot vallott. A tilalom ellenére az irániak többsége továbbra is használja a Telegramot, megkerülve a cenzúrát” – tette hozzá.

Az RBK hírportál számolt be először arról, hogy a hatóságok úgy döntöttek, hogy lassítják a Telegram működését Oroszországban. Az egyik forrás pontosította, hogy a messenger lassítására irányuló intézkedéseket már meghozták. Később a Roszkomnadzor megerősítette, hogy „fokozatos korlátozásokat” vezet be a orosz jogszabályok betartásának elérése érdekében.

A Telegram működésének első korlátozásaival a felhasználók 2025 augusztusában találkoztak: akkor a messengerben problémák merültek fel a hívásokkal. A Roszkomnadzor a intézkedés szükségességét a csalások terjedésének megakadályozásával indokolta. A felügyeleti szerv szerint a Telegram hangszolgáltatását „csaláshoz és zsaroláshoz, valamint orosz állampolgárok diverziós és terrorista tevékenységbe való bevonásához” használták.