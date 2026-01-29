A Bay Area AI-ja beköltözik a hétköznapokba és nálunk is kopogtat

A san franciscói kávézókban ma már nem az a kérdés, mit írjunk vissza, hanem az, hogy a telefonunk megírja-e helyettünk a választ és észre se veszi, mi maradt ki belőle. A Bay Area most nem új appokkal hódít, hanem a legegyszerűbb szokásainkat írja át, az e-maileinket, fotóinkat, kereséseinket.

Egy humanoid, mesterséges intelligenciával működtetett otthoni segítő robotot tesztelnek...A norvég és a Szilícium-völgyben működő 1X robotikai cég bemutatta legújabb humanoid robotját, a Neo Gammát. Úgy tervezték, hogy segítsen a házimunkában, miközben zökkenőmentesen illeszkedik az otthoni környezetbe. ...

A Bay Area (San Francisco-öböl környéke) Kalifornia egyik nagyvárosi térsége: San Francisco, Oakland és San José, valamint a hozzájuk kapcsolódó elővárosok és a Szilícium-völgy (Silicon Valley) is ide tartozik. Magyarán, az a régió, ahonnan a Google, az Apple, a Meta és sok más techcég kultúrája és „digitális szokásai” rendszeresen szétterjednek a világban.

A Google januárban arról írt, hogy a Gmailben az MI (mesterséges intelligencia) már képes hosszú levelezéseket összefoglalni és kérdésekre válaszolni a bejövő üzeneteink alapján. A Google Fotókban pedig az „Ask Photos” irány a nagy ígéret, nem kulcsszavakat vadászunk, hanem természetes mondatban kérdezünk rá egy emlékre és a MI a saját képarchívumunkból keres.

A keresőnél az „AI Mode” az USA-ban indult el szélesebb körben és azt ígéri, hogy nem csak találatlistát ad, hanem „átgondolja” a kérdést is.

A csavar az, hogy ez nem „techhír”, hanem új háztartási rutin. Aki napi 50–100 levelet kap, annak egy jó összefoglaló fél órát is megspórol a drága időnkből. Csakhogy a kényelem ára az, hogy a személyes adatok – levelek, képek, keresések – még mélyebben bekerülnek a gépi döntések körébe. Ráadásul a funkciók elérhetősége sem egységes.

A Google támogatási oldala szerint a Gmail-összefoglaló (AI Overview) például bizonyos csomagoknál több nyelven globálisan elérhető, míg személyes fióknál lehetnek területi korlátok.

Két nézőpont feszül egymásnak. Az optimista szerint ez az „AI, ami végre tényleg segít”: kevesebb admin, felügyelet és sokkal több lehetőségünk van figyelmet fordítanunk a valódi munkára.

A józanabb olvasat viszont azt mondja, hogy a gép nem csak segít, hanem közvetít és amit közvetít, az már hatalom. Nem véletlen, hogy Európában most arról is vita van, kaphatnak-e a kiadók több kontrollt az MI-alapú keresési összefoglalók (AI Overviews) felett.

San Franciscóban az MI-t már a mindennapokban tesztelik, Magyarországon pedig könnyen lehet, hogy ugyanott találjuk magunkat, csak később vesszük észre. A legjobb védekezés nem a pánik, hanem a kialakítandó új szokásaink.

Nézzük meg, hol tud kikapcsolni/korlátozni MI-funkciókat, mire adtunk engedélyt és amikor egy összefoglaló „túl szép”, olvassuk el a lényeget az eredetiben is.

Mert a jövő nem úgy érkezik, hogy kopog. Úgy, hogy egy reggel rövidebb lesz a levelezésünk és ennek még örülünk is.