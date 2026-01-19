Az alternatív hajtású járművek térnyerését mutatja a statisztika

2025 decemberében a hazai használtautó-piacon megjelent hirdetések 37,2 százaléka 2,5 millió forint alatti, 28,3 százaléka 2,5-5 millió forint közötti, 22,5 százaléka 5-10 millió forintos, míg 12,0 százaléka 10 millió forint feletti árkategóriába tartozott. Egy év alatt a legolcsóbb szegmens aránya 4,3 százalékponttal csökkent, miközben a 2,5-5 millió forint közötti, valamint az 5-10 millió forintos kategória súlya 1,7 százalék és 2,5 százalékponttal növekedett. A kínálati átlagár decemberben 5,5 millió forint volt, ami enyhe, nagyjából 100 ezer forintos emelkedést jelent az előző év azonos időszakához képest.

A meghirdetett személygépkocsik közel fele, mintegy 52 900 darab benzinmeghajtású volt, míg a 44 600 dízelautó 41,2 százalékot képviselt a kínálatban. Az elektromos autók a kínálat 5,2 százalékát, a hibridek pedig 4,6 százalékát teszik ki. A Használtautó.hu kínálatában az előző év azonos időszakához viszonyítva az elektromos meghajtású autók száma 29,1 százalékkal, a hibrideké 17,9 százalékkal nőtt.

A futásteljesítmény és az életkor közötti összefüggés decemberben is jól kirajzolódott. A meghirdetett benzines autók átlagosan 154 ezer kilométert, míg a dízelek mintegy 220 ezer kilométert futottak. A benzines autók átlagéletkora 13,5 év, a dízeleké 12,2 év volt. Éves összevetésben a dízelek futásteljesítménye stagnált, míg a benzineseké enyhén csökkent. A dízeles személygépjárművek átlagéletkorában egy év alatt 0,8 százalékos emelkedés, míg a benzinesek esetén 2,9 százalékos csökkenés volt megfigyelhető – tette hozzá a portál.

Decemberben a hibrid és az elektromos autók ára gyakorlatilag azonos szinten állt: a hibridek átlagára 11,27 millió, az elektromosoké 11,11 millió forint volt, ami a hibrid autók esetén ez 6,2 százalékos, míg az elektromosok esetében 10,8 százalékos árcsökkenést jelent egy év alatt.

A statisztika alapján egy jármű minden eltelt évvel hajtástól függően 6-8 százalékot veszít az értékéből, míg minden megtett ezer kilométer további 0,2 százalékos árcsökkenést eredményez. Az újszerű vagy kitűnő állapotú autók több mint 20 százalékkal drágábbak, míg a sérült járművek átlagosan 60 százalékkal alacsonyabb áron jelennek meg a piacon.

Átlagárakat vizsgálva a három nagy német prémiumgyártó – a Mercedes-Benz, a BMW és az Audi – jól elkülönülve vezetik a sorrendet 8,5-10,2 millió forint kategóriában. Őket követi a Toyota, a Kia, a Škoda és a Volkswagen egy csoportban, amelyek árkategóriája 4,6-5,3 millió forint. A Ford ettől kissé lemaradva 4 millió forint alatt szerepel a kínálatban, végül a legnépszerűbb márkák közül az alsó sávot a Renault és az Opel képviseli 3 millió forint és az alatti értékekkel.