A globális megfigyelés valódi mértéke: mennyit tudnak rólunk valójában?
A globális megfigyelés nem jövőbeli rémálom, hanem jelen idejű valóság
Ebben a cikkben megnézzük:
- milyen rendszerek működnek ma ténylegesen,
- hol húzódik a határ biztonság és kontroll között,
- és miért gondolják sokan, hogy a megfigyelés messze túlmutat azon, amit bevallanak.
Mit jelent valójában a „globális megfigyelés”?
A globális megfigyelés nem egyetlen központi rendszer, hanem egymásra épülő hálózatok összessége:
- állami hírszerzés
- katonai adatgyűjtés
- vállalati megfigyelés (techcégek)
- kereskedelmi adatbrókerek
- közösségi média és okoseszközök
A lényeg: nem kell „egy nagy testvér”, mert a rendszer magától is összeáll.
Az állami megfigyelés: nem elmélet, hanem dokumentált tény
A globális vita 2013-ban robbant ki igazán, amikor Edward Snowden nyilvánosságra hozta a világ egyik legnagyobb titkát.
Mit derített ki?
Az amerikai National Security Agency (NSA) és szövetségesei:
- tömegesen gyűjtötték telefonhívások metaadatait,
- hozzáfértek e-mailekhez, csevegésekhez,
- együttműködtek nagy techcégekkel,
- nemcsak gyanúsítottakat, hanem teljes lakosságokat figyeltek meg.
Ez nem konteó volt, hanem dokumentumokkal igazolt tény.
A „Five Eyes” hálózat
Egy kevésbé ismert, de kulcsfontosságú rendszer:
- USA
- Egyesült Királyság
- Kanada
- Ausztrália
- Új-Zéland
Ez az öt ország adatmegosztási szövetséget alkot, amely lehetővé teszi, hogy:
- egyik ország „figyelje” a másik polgárait,
- így megkerülve a nemzeti törvényi korlátokat.
Jogilag különálló, gyakorlatilag egyetlen megfigyelési ökoszisztéma.
Kamerák mindenhol, az arc a kulcs
Térfigyelő kamerák
- Londonban több százezer kamera működik
- Kínában több mint 500 millió kamera
- Arcfelismeréssel összekapcsolva
Arcfelismerés
- Tömegben azonosítás
- Viselkedésminták követése
- Automatizált „kockázatbecslés”
Kínában ez a rendszer már társadalmi kreditrendszerrel is összekapcsolódik, de nyugaton is gyorsan terjed.
Az igazi adatbánya: a techcégek
A legtöbb adatot nem az állam, hanem mi magunk adjuk át.
Mit gyűjtenek rólunk?
- helyadatok
- keresési előzmények
- vásárlási szokások
- kapcsolati háló
- hangminták
- arcképek
- érzelmi reakciók
Sokszor nem is az számít, mit mondunk, hanem:
- mikor,
- mennyi ideig,
- milyen gyakran,
- kivel kapcsolatban.
Ez az adat értékesebb, mint az arany.
Okoseszközök: a megfigyelés a nappaliban
- Okostévé
- Hangasszisztens
- Okosóra
- Okoslámpa
- Autós szoftverek
Ezek folyamatosan:
- adatot küldenek,
- frissülnek,
- tanulnak rólunk.
Nem „hallgatóznak” klasszikus értelemben, de elemzik a viselkedést, ami sokszor még többet árul el.
Mesterséges intelligencia: amikor az adat életre kel
A megfigyelés igazi ereje nem az adatgyűjtésben, hanem az elemzésben van.
Mit tud az MI?
- előre jelezni viselkedést
- politikai nézeteket becsülni
- mentális állapotot következtetni
- vásárlási döntéseket befolyásolni
- „radikalizálódást” felismerni
Ez már nem megfigyelés, hanem profilalkotás és előrejelzés.
Biztonság vagy kontroll?
A hivatalos indok mindig:
- terrorizmus elleni védelem
- bűnmegelőzés
- nemzetbiztonság
- járványkezelés
De a kritikusok szerint:
- a rendszer könnyen visszaélhető,
- politikai ellenfelek ellen is használható,
- az állandó megfigyelés öncenzúrához vezet,
- a szabadság csendben kopik el, nem egy nagy törvénnyel.
Miért veszélyesebb, mint gondolnánk?
- mert láthatatlan
- mert kényelmesnek tűnik
- mert nem egy diktatúra vezeti be, hanem a mindennapok
- mert nem kell rosszat tenni, elég létezni
A történelem azt mutatja:
a megfigyelési rendszerek ritkán szűnnek meg, csak bővülnek.
A globális megfigyelés nem jövőbeli rémálom, hanem jelen idejű valóság. Nem feltétlenül gonosz szándékkal jött létre, de a mértéke már most túlmutat azon, amit a társadalom valódi beleegyezéssel elfogadott volna.
A kérdés nem az, hogy megfigyelnek-e.
Hanem az, hogy:
- ki fér hozzá az adatokhoz,
- mire használják,
- és van-e még visszaút.