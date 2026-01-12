Elon Musk mesterséges intelligenciája szexuális tartalmú képeket készíthet gyermekekről

A brit szabályozó hatóság, az Ofcom vizsgálja Elon Musk X platformját az AI által generált szexuális képek miatt. A kormány tiltással fenyeget, Musk éles kritikával reagál.

Kritikus bejegyzésekkel reagált techmilliárdos Elon Musk a brit vizsgálatra az AI Grok ügyében. Musk többek között cenzúrával vádolta a londoni kormányt, egy bejegyzésében „fasisztának” nevezte. Musk már többször is hasonló vádakat emelt Nagy-Britannia ellen.

Az AI szexualizálhatja az X-re feltöltött képeket

A brit médiafelügyeleti hatóság, az Ofcom jelenleg vizsgálja, hogy a Grok mesterséges intelligencia megsérti-e az Online Safety Act-et. A felhasználók felkérhetik az AI-t, hogy szexualizálja a posztolt képeket, ami leggyakrabban gyermekek és nők fotóival történik. A brit miniszterelnök ezt „undorítónak” nevezte. Liz Kendall technológiai miniszter azt mondta, hogy elvárja az Ofcomtól, hogy teljes jogi hatáskörét kihasználja. Ez azt jelenti, hogy az X-et letilthatják.

Az Európai Bizottság is kritikus szemmel nézi az AI-t. Legutóbb felszólította a felelős amerikai céget, hogy ne semmisítse meg a Grok-kal kapcsolatos belső dokumentumokat, hanem őrizze meg azokat az év végéig. Brüsszel kételkedik abban, hogy az X betartja az európai digitális törvényeket - írja a focus.de.

Eddig „nincs megoldás”

A platform azon lépését, hogy az AI-képalkotást csak fizető felhasználók számára tegye elérhetővé, mind az Európai Bizottság, mind a brit kormány nemrégiben elégtelennek ítélte.

Ez „sértés a nőgyűlölet és a szexuális erőszak áldozatainak” – közölte a Downing Street. Ez a lépés „egyszerűen prémium szolgáltatássá teszi azt az AI-funkciót, amely illegális képek létrehozását teszi lehetővé” – mondta egy szóvivő. Ez „nem megoldás”, de azt mutatja, hogy az X gyorsan tud cselekedni, ha akar. A következmények tekintetében továbbra is „minden lehetőség” nyitva áll.