A 3I/ATLAS után a tudósok új „vendégekre" készülnek

A 3I/ATLAS üstökös nemzetközi tudományos szenzációvá vált. Szinte minden, a csillagászok számára elérhető műszer figyelmét felkeltette. A 3I/ATLAS az elmúlt nyolc évben a harmadik ismert látogató egy másik csillagrendszerből – írja a Sports.kz .

2017-ben a mélyűrbeli megfigyelésre tervezett Pan-STARRS teleszkóp észlelte a szivar alakú 1I/'Oumuamua aszteroidát. 2019-ben pedig Gennagyij Boriszov krími amatőr csillagász észlelte a valaha volt első csillagközi üstököst (2I/Borisov).

Nathan Eismont szerint az elkövetkező években további hasonló felfedezések lesznek.

„A technikai képességek, beleértve a teleszkópok képességeit is, drámaian megnőttek. Biztonsággal kijelenthetjük, hogy korábban is jártak már csillagközi objektumok a Naprendszerben, de nem sikerült őket észlelni” – mondja a tudós.

Szerinte „földönkívüliek” látogatásai nemcsak más csillagrendszerekből, hanem más galaxisokból is lehetségesek. Ez azonban sokkal ritkábban fog megtörténni, mint nyolcévente háromszor.

A 3I/ATLAS csillagközi üstököst 2025. július 1-jén fedezte fel az ATLAS automatizált távcsőhálózat, amelyet a NASA hozott létre a potenciálisan veszélyes Földközeli aszteroidák és más kisebb égitestek nyomon követésére. Az üstökös megfigyelései során számos anomáliát észleltek. Ezeket Avi Loeb, a Byrd Egyetem természettudományi professzora és a Harvard Egyetem intézetének igazgatója sorolta fel.

A Tejútrendszer egy idősebb, vastag és egy fiatalabb, vékony korongból áll. A Naprendszer, amely 4,5 milliárd évvel ezelőtt alakult ki, a vékony korongban található. Az ATLAS valószínűleg a vastag korongból keletkezett, amelynek korát 7 milliárd évre becsülik. Az üstökös a Nyilas csillagkép irányából mozgott.

A NASA úgy véli, hogy az objektum egy ősi bolygórendszerben keletkezhetett, amely megelőzte a miénket.

„Őszintén szólva, már a puszta gondolatától is libabőrös leszek” – mondta a NASA kis naprendszeri égitestek kutatásának vezető tudósa, Tom Statler.

A 3I/ATLAS üstökös december 19-én került legközelebb a Földhöz, amikor 270 millió kilométerre volt. Ez majdnem kétszerese a Föld és a Nap közötti átlagos távolságnak. Ezt követően az objektum folytatta útját a mélyűrbe, elkerülve a többi bolygót. 2026 tavaszán keresztezi a Jupiter pályáját.