Ukrán harctéri trükk, légvédelem rakéták nélkül csak drónokkal

Ukrajna az elfogódrónokra építi a drónvédelem új korszakát, napi ezer darabos gyártói kapacitással. A légvédelemről sokáig úgy beszéltünk, mintha kizárólag rakéták és radarképernyők csatája lenne. Ukrajna most egy másik megoldással akar előnybe kerülni, miszerint olcsó drón fogja el az olcsó drónt és azt is tömegesen.

A hírek szerint az ukrán védelmi tárca decemberben már nagyjából napi 950 elfogó drón leszállítását jelentette, miközben a nyáron még a cél az volt, hogy elérjék a napi 1000-es szintet. A gyártási tempó az év végére látványosan felgyorsult, Zelenszkij még novemberben 600–800 darabról beszélt.

Mi ez az új mechanizmus, és miért lett most kulcskérdés?

Oroszország egyre nagyobb hullámokban indít iráni eredetű Shahed/Geran típusú csapásmérő drónokat ukrán városok ellen. Ezek ellen elvileg lehet drága légvédelmi rakétákat is használni, csakhogy a védekezés költségaránya kíméletlenül megdrágul. Ukrajna ezért egyre inkább olyan, valós idejű videóképpel vezérelt (FPV) elfogó drónokra támaszkodik, amelyek feladata kifejezetten az, hogy a bejövő drónokat levadásszák.

Ezek az elfogók eredetileg magasabban repülő felderítő drónok ellen készültek, de gyorsan „átformálták” őket a hosszú távú támadódrónok megfogására, például a Shahed-136 ellen, amely a beszámoló szerint nagyjából 115 mérföld/órás (kb. 185 km/h) tempóval repül.

A következő fejlődési lépcső a gyorsabb, jet-hajtású Geran-3

A drónháború technológia szintja azonban nem áll meg. Már olyan elfogókon dolgoznak, amelyek a gyorsabb Geran-3 (Shahed-238) ellen is bevethetők, amely a jelentések szerint 230 mérföld/óra (kb. 370 km/h) körül repülhet. Vagyis az „olcsó védelem” is kénytelen felgyorsulni.

Ez nem „egy új fegyver”, hanem új logika

Itt nem egyetlen csodafegyverről van szó, hanem egy ipari szemléletű fordulatról, aminek a képlete így néz ki: darabszám, ütem, utánpótlás. Az ukrán kormány több mint tíz gyártóval dolgozik már, miközben civil/önkéntes szereplők is beszálltak a fejlesztésbe, így például a Wild Hornets „Sting” elfogó drónját 2500 dollár körüli egységárral szállítják már a frontra.

2025. november 19., Kijev, Ukrajna: Egy Shahed típusú drón, egy orosz gyártmányú Geran-2, látható a megsemmisült orosz tankok és felszerelések, valamint a megsemmisült ukrán civil járművek mellett a kijevi Mihajlivszkaja téren. A Shahed típusú drónok szinte minden este belépnek az ukrán légtérbe, gyakran több száz egyszerre. Fotó: Photo by ZUMA Press, Inc. / Andreas Stroh on Northfoto

Ez a történet túlnő Ukrajnában folyó háború hadszínterén, úgy tűnik, hogy az elfogódrónok Európa „új reményei” lehetnek a tömeges drónfenyegetés ellen, mert gyorsabban skálázhatók, adaptálhatók, mint a klasszikus rakétás légvédelem. Az európai nagyhatalmakat is egyre inkább érdekli ez az új doktrína.

A nagy kérdés 2026-ra már az, hogy ha a támadó drónok „rajban” jönnek, meg lehet-e őket fogni rajban gyártott elfogókkal? Ukrajna most erre tette meg a tétet.