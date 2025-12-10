Kilépett a csetablakból, belépett az életünkbe a mesterséges intelligencia

A mesterséges intelligencia már nemcsak okos beszélgetőpartner többé, hanem biztonságunk, egészségünk és életminőségünk javításában is mindennapi partnerünk lehet - tudhatjuk meg a Bosch sajtóközleményéből.

A Bosch 2025-ben bemutatott fejlesztései jól példázzák, milyen sokféle – lakossági és ipari – területen támogatják az életünket a gyakorlatban az MI-alapú termékek és megoldások.

A Bosch legújabb, intelligens fejlesztései hozzájárulnak többek között otthonunk és gyermekeink biztonságához, segítenek megfékezni az erdőtüzeket, közreműködnek sportolás és kerékpározás során, vagy akár elkészítik helyettünk a vacsorát.

A Boschnál a technológia korai fázisában felismerték az MI-ben rejlő innovatív lehetőségeket: ma már a vállalat minden terméke vagy mesterséges intelligenciával működik, vagy MI felhasználásával készül.

A 2025-ös év bebizonyította: a mesterséges intelligencia nemcsak egyre népszerűbb és okosabb beszélgetőpartner, de a minket körülvevő világot és mindennapi szokásainkat is alapjaiban írja át. Idén a mesterséges intelligencia kilépett a csetablakból és belépett az életünkbe. 2025-ben sorra jelentek meg azok a kézzelfogható és praktikus, MI-re épülő innovációk, amelyek a közlekedés mellett biztonságunk, egészségünk és életminőségünk javításában is mindennapi partnereink lehetnek. A Boschnál a technológia korai fázisában felismerték az MI-ben rejlő innovatív lehetőségeket: ma már a vállalat minden terméke vagy mesterséges intelligenciával működik, vagy MI felhasználásával készül. A vállalatcsoport idén bemutatott fejlesztései jól példázzák, milyen sokféle területen segíthetik az életünket a gyakorlatban az MI-alapú termékek és megoldások.

Erdőtüzek után szimatol a mesterséges intelligencia

A világ számos területén, így Európában is egyre nagyobb fenyegetést jelentenek a kiterjedt erdőtüzek. Kulcskérdés, hogy sikerül-e időben felismerni a kibontakozó katasztrófát, és megtenni a szükséges lépéseket. A Bosch intelligens erdő- és bozóttűzészlelő megoldása képes rá, hogy a levegőben terjedő füstgázok alapján időben „kiszagolja” a kialakulóban lévő tűz első jeleit az erdőkben, rekreációs területeken, infrastruktúrához és lakott területekhez közeli természeti környezetben. A szenzorokat a vegetációs terület köré helyezik el, és MI-alapú algoritmus segítségével érzékelik a parázslás korai szakaszában megjelenő füstgázokat, még mielőtt a nagyobb tűz kibontakozna. Mesterséges intelligencia segítségével a rendszer automatikusan kiértékeli a gázkeverékek összetételét, rögzíti és egy irányítóközpontba továbbítja a füstészlelés helyét, a hőmérsékleti és időjárási adatokat, beleértve a szélirányt és a szélsebességet is. A Bosch rendszere akár drónokat is képes a tűz helyszínére küldeni, amelyek légifelvételekkel és nagy felbontású élő videókkal segíthetik a sikeres beavatkozást. A kültéri szenzorok a beépített napelemnek köszönhetően energetikailag önellátók, felhős időben vagy lombkorona alatt is újratöltődnek.

Helyettünk hall, helyettünk lát: biztonsági hangfelismerés és okoskamera-rendszer vigyázhat az otthonainkra

Mit érnek az otthoni riasztórendszerek, ha a vészjelzést senki nem hallja és nem tud intézkedni? Legyen szó betörésről, tűzesetről, csőtörésről, szivárgásról – a gyors reagálás kulcsfontosságú a károk minimalizálásához. A Bosch idén intelligens Security+ szolgáltatásokat vezetett be: okoskamera-funkciók, automatikus hangelemzés, felhőbe továbbított biztonsági felvételek és – legalábbis Németországban – 24/7 vészhelyzeti központ teszi még teljesebbé az otthonok biztonságát. A beltéri okoskamerák mikrofonjai felismerik például az üvegcsörömpölés zaját, vagy a füst- és szén-monoxid-érzékelők jelzését, így veszély esetén azonnal riasztás indulhat a tulajdonos vagy a segélyközpont felé. A felhőmentés pedig garantálja, hogy semmilyen fontos felvétel ne vesszen el, amire szükség lehet a biztosító, a rendőrség vagy más hatóságok számára.

Életet ment és álomba ringat az okoskiságy

Az újszülöttek és kisgyermekek biztonságos alvása minden család fontos vágya, miközben a szülők éjszakai nyugodt pihenése sem utolsó szempont. A Bosch MI-vel megtámogatott intelligens babaágya az életfunkciók, például a szívritmus és a légzésszám megfigyelésére alapul. Az okoskiságy szoftvere időben riaszt, ha például egy plüssállat vagy takaró esetleg eltakarja a légutakat, de akkor is jelez a szülőknek, ha a gyermek a szobájában sírni kezd. Ha az újszülött nehezen alszik el, az intelligens gyermekágy képes akár automatikusan álomba ringatni a kicsit.

Privát séf helyett MI-sütő szervírozhatja a vacsorát

A Bosch intelligens sütője beépített érzékelők, kamerák és mesterséges intelligencia segítségével mintegy 80-féle előkészített ételt képes önmagától felismerni. A készülék a szenzoradatokra és a folyamatosan tanuló algoritmusokra támaszkodva levezényli és optimalizálja a sütési folyamat egészét. A felhasználónak nincs más dolga, mint megadni a kívánt pirultsági szintet ízlés szerint, és elfogyasztani a vacsorát.

Öntanuló fitneszszenzor segíti a megbízható teljesítménymérést

Ma már szinte alapelvárás, hogy sportolás közben minél megbízhatóbban rögzíteni, majd értékelni tudjuk az elvégzett edzésmunkát, valamint szervezetünk aktuális reakcióit és paramétereit. Hosszabb, egyenletes edzések során ez viszonylag könnyebb feladat, de összetett és gyorsan váltakozó, robbanékony elemeket tartalmazó mozgásformák esetén – amilyenek például a boksz, a tenisz, a crossfit vagy az intervallumedzés – már fokozott kihívást jelent. A Bosch mozgásszenzorára épülő fitneszkarkötők és okosórák képesek megbízhatóan felismerni a rendkívül dinamikus edzésrutinokat, és részletes visszajelzést adnak a végrehajtásukról. A szenzor egy intelligens mérőegység, öntanuló MI-szoftverrel, amely lehetővé teszi, hogy az okosérzékelő újfajta mozgássorokat is elsajátítson a használat során.

Vége a hatótávszorongásnak

Egyre népszerűbbé válnak az elektromos kerékpárok, attól azonban sokan tartanak, hogy akkumulátoruk túl korán és pont a legrosszabb pillanatban merül le. A mesterséges intelligencia ebben is hasznos társ lehet, hiszen segít eloszlatni a hatótáv miatti fölösleges aggodalmakat. A Bosch MI-alapú Range Control funkciójával az e-bringások indulás előtt az alkalmazásban beállíthatják, mekkora akkutöltöttséggel szeretnének megérkezni a céljukhoz. A mesterséges intelligencia pedig menet közben az elektromos rásegítést automatikusan ehhez igazítva adagolja, olyan tényezőket figyelembe véve, mint a rendszersúly, vagyis a kerékpár, a kerékpáros és a felszerelések össztömege, az út emelkedése vagy a bringásra egyénileg jellemző tekerési stílus.

Belső titkok nyomában: rejtett tárgyakat is felismer az intelligens falszkenner

Minél régebbi egy épület, annál több titkot és műszaki kihívást rejtenek a falai. Mindezek kívülről sokszor nem láthatóak, és dokumentálva sincsenek megfelelően. A Bosch mesterséges intelligenciával támogatott falszkennere többféle érzékelőtechnológiát kombinál MI-alapú tárgyfelismeréssel. Az új megoldás alkalmazásával a falak belsejében található különböző anyagok és objektumok, például csövek, elektromos kábelek, gerendák vagy akár üreges terek azonosítása könnyebbé és megbízhatóbbá válik. Az innováció eredményeként a radarjeleket egyre fejlettebb MI-algoritmusok és neurális hálózatok dolgozzák fel, pontosabbá és biztonságosabbá téve a szakemberek munkáját.

Mélytanuló gyártósorok: biztonság, pontosság és megbízhatóság az akkumulátoriparban

A gyorsan fejlődő akkumulátoriparban a gyártási pontosság kulcsfontosságú az akkumulátormodulok és akkucsomagok teljesítménye, megbízhatósága szempontjából. Ezek a rendszerek több cellából állnak, amelyeket lézerhegesztéssel kapcsolnak össze, és már a kisebb eltérések is ronthatják az egész akkumulátor hatékonyságát, illetve biztonságát. A Bosch MI-alapú innovatív ipari megoldása automatizált optikai mérést, valós idejű adatfeldolgozást és optikailag vezérelt, folyamatos lézerhegesztést kínál eddig nem tapasztalt sebesség és pontosság mellett. A mélytanulási modelleket is alkalmazó innovatív technológia nemcsak hatékony és kiváló minőségű gyártási folyamatot tesz lehetővé, hanem javítja az akkucsomagok hosszú távú megbízhatóságát és biztonságát, megfelelve ezzel az elektromosjármű-gyártás, a megújulóenergia-ipar és a fogyasztók növekvő elvárásainak.