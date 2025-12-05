2025. december 7., vasárnap

Mit jelent valójában az inkognitómód egy böngészőben?

 2025. december 5. péntek. 12:37
Az inkognitómód lehetővé teszi, hogy fokozott adatvédelemmel férjen hozzá az oldalakhoz a helyi eszközén. Nem menti a böngészési előzményeket, a sütiket vagy az erőforrás-adatokat, így azok továbbra sem lesznek elérhetők az eszköz más felhasználói számára. A könyvjelzők és a letöltött fájlok azonban mentésre kerülnek.

Képünk illusztráció
Fotó: Science Photo Library via AFP/TEK IMAGE/ABO

Az inkognitómód azonban nem biztosít teljes online anonimitást. Weboldalak, hirdetési hálózatok, internetszolgáltatók és munkáltatók továbbra is láthatják az aktivitásodat. Ez a mód elsősorban a helyi követés ellen véd, és alkalmas például ajándékok keresésére vagy személyes adatok ideiglenes elérésére.

Így az inkognitómód csökkenti a tevékenység helyi lábnyomát, de nem rejti el a felhasználót a külső megfigyelők elől, és nem titkosítja a forgalmat. A teljesebb adatvédelem érdekében ajánlott speciális böngészőket és szolgáltatásokat is használni - írta meg a Gismeteo.

