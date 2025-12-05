Tech
Mit jelent valójában az inkognitómód egy böngészőben?
Nagyon népszerű
Képünk illusztráció
Fotó: Science Photo Library via AFP/TEK IMAGE/ABO
Az inkognitómód azonban nem biztosít teljes online anonimitást. Weboldalak, hirdetési hálózatok, internetszolgáltatók és munkáltatók továbbra is láthatják az aktivitásodat. Ez a mód elsősorban a helyi követés ellen véd, és alkalmas például ajándékok keresésére vagy személyes adatok ideiglenes elérésére.
Így az inkognitómód csökkenti a tevékenység helyi lábnyomát, de nem rejti el a felhasználót a külső megfigyelők elől, és nem titkosítja a forgalmat. A teljesebb adatvédelem érdekében ajánlott speciális böngészőket és szolgáltatásokat is használni - írta meg a Gismeteo.