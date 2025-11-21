Hogyan kell megfelelően tölteni a telefont, hogy meghosszabbítsa az élettartamát?

Az okostelefon nem megfelelő töltése jelentősen csökkentheti az élettartamát, elsősorban az akkumulátor meghibásodása miatt. Alekszej Ucsakin modern technológiai szakértő szerint a Gazetának adott interjújában számos alapvető szabályt kell egyszer s mindenkorra megjegyezni.

Először is, jobb, ha tartózkodik az okostelefon töltésétől az autóban a hálózati instabil feszültség miatt.

Másodszor, fontos figyelni az optimális töltési pillanatra. Ideális esetben a töltést akkor kell elkezdeni, amikor az akkumulátor töltöttségi szintje 20-30 százalék között van. A legjobb, ha a töltést a 100% elérése előtt befejezzük, és 80% vagy 90% között állunk meg. Ellenkező esetben az akkumulátor gyorsabban lemerül.

A túlmelegedés nem kevésbé veszélyes az akkumulátorra nézve, ezért próbálja meg elkerülni, hogy a készüléket hosszú ideig napfénynek vagy más hőforrásnak tegyük ki.

A lítium-ion akkumulátorokat elsősorban okostelefonokban használják. Bár hatékonyak, korlátozott élettartamuk van, ami a megfelelő töltéstől függ.