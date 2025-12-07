Lando Norris: Nagyon régóta álmodtam erről, köszönöm az édesanyámnak és az édesapámnak

Pályafutása első Forma-1-es világbajnoki címét nyerte vasárnap Lando Norris, a McLaren brit versenyzője azzal, hogy a szezonzáró Abu-Dzabi Nagydíjon harmadikként ért célba, s így kétpontos előnnyel végzett az összetett élén a futamon győztes, négyszeres világbajnok Max Verstappen, a Red Bull holland pilótája előtt. Norris 423 pontot gyűjtve lett világbajnok, Verstappen 421-et, Piastri 410-et szerzett. A konstruktőri vb-címet a McLaren már októberben elhódította.

"Nagyon régóta álmodtam erről, hihetetlenül eseménydús szezonunk volt, tele hullámhegyekkel és -völgyekkel, de ez most már egyáltalán nem számít" - nyilatkozta még a dobogón állva, a díjátadót követően Norris. "Elképesztő a csapatom, nagyon sok szép pillanatot éltünk át, de nemcsak az idén, hanem az elmúlt 7-8 évben, és sokan vannak, akik végig mellettem voltak ezen az úton" - mondta.

A 26 éves brit versenyző kiemelte, éppen akkor sikerült a legjobb teljesítményt nyújtania, amikor már komolyabb hátrányba került az összetettben.

"Köszönöm az édesanyámnak és az édesapámnak, hogy lehetővé tették, hogy ezt az álmot üldözzem. Velük kell ezt elsősorban megünnepelnem, és így is fogok tenni!" - zárta a nyilatkozatát Norris.