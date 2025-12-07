Sport
Lando Norris: Nagyon régóta álmodtam erről, köszönöm az édesanyámnak és az édesapámnak
A brit Lando Norris lett a Forma-1 harmincötödik világbajnoka, míg a konstruktőrök világbajnoki címét megvédte a McLaren csapata
"Nagyon régóta álmodtam erről, hihetetlenül eseménydús szezonunk volt, tele hullámhegyekkel és -völgyekkel, de ez most már egyáltalán nem számít" - nyilatkozta még a dobogón állva, a díjátadót követően Norris. "Elképesztő a csapatom, nagyon sok szép pillanatot éltünk át, de nemcsak az idén, hanem az elmúlt 7-8 évben, és sokan vannak, akik végig mellettem voltak ezen az úton" - mondta.
A 26 éves brit versenyző kiemelte, éppen akkor sikerült a legjobb teljesítményt nyújtania, amikor már komolyabb hátrányba került az összetettben.
"Köszönöm az édesanyámnak és az édesapámnak, hogy lehetővé tették, hogy ezt az álmot üldözzem. Velük kell ezt elsősorban megünnepelnem, és így is fogok tenni!" - zárta a nyilatkozatát Norris.