Sport
Kiütéssel debütált Veres Roland
A korábbi 5-szörös kick-box világbajnok már az első menetben megnyerte első amerikai profi box meccsét
A mérkőzés előtt 72 órával azonban rossz hírek érkeztek a Jorge Linares vezette edzői stábhoz, ugyanis Roland ellenfele megsérült, ezért visszalépett. A szervezők gyorsan reagáltak és azonnal leszerveztek egy új ellenfelet, a michigani John Taylort. A bökkenő mindössze annyi volt vele, hogy a mérlegelésen Taylor csaknem 5 fonttal, azaz egy súlycsoporttal feljebb volt. Rövid tanácskozás után Roland kérésére edzői stábja úgy döntött így is vállalják a mérkőzést.
A közjáték nem nagyon zavarta meg a korábbi 5-szörös kick-box világbajnokot, rögtön az első menetben kezdeményező stílusban lépett fel, amivel nem tudott mit kezdeni amerikai ellenfele. Roland ennek megfelelően folytatta a mérkőzést, amiből hamar kiütéses győzelem lett. Az eredetileg 4 menetesre tervezett összecsapás az első menet közepén ért véget, amikor egy testre ütött balhorog után Taylor a földre került és nem tudta vállalni a folytatást.
A győztes mérkőzés után Veres Roland nyilatkozott.
- Tartottam a tervhez magamat, nem lepett meg a srác, tudtam, hogy az egyenesekkel fog szurkálni, meg azt is, hogy meg lehet ugrasztani. Sikerült is és így KO-val tudtam debütálni. Nagyon sokat jelentett nekem, hogy hallottam a magyar szurkolókat, azt éreztem, hogy nem egyedül bokszolok. Szeretnék minél előbb újra ringbe szállni és megszerezni a második győzelmet, mert ez az út vezet a világbajnoki címhez - fogalmazott a magyar bunyós.
Mentora így értékelte a debütálást...
- Szerettem volna kicsit hosszabban látni Rolit profi körülmények között, de egy perc után kiütötte az ellenfelét. Kicsit megszidtam, hogy nem mutatta meg a meccsen amiket tanultunk, hanem ahogy meglátta az ellenfele gyengeségeit azonnal kiütötte. De azért megbocsájtok neki. A legfontosabb, hogy meg van az első a győzelme. Mivel meg sem ütötték, szerintem kezdhetjük szervezni azonnal a következő mérkőzését - emelte ki Robeisy Ramirez.
Veres következő mérkőzését 2 hónapon belül meg is tartanák, ugyanis klubja 3 év alatt szeretné, ha 14 profi győzelemig jutna. Terveik szerint ez kell ahhoz, hogy kihívhassa valamely szervezet aktuális világbajnokát.
A korábbi 5-szörös kick-box világbajnok és világjátékok győztes, 9 Eb elsőséggel rendelkező Veres Roland a kick-box sikerek után váltott ökölvívásra, ahol először azt gondolták nem lesz esélye, de egy éven belül Eb bronzérmes lett. Roland az amatőr boksz után profi szerződést kapott Miamiban a UPC (Undesputed Permormance Center) csapatánál. Ez az eddigi legnagyobb profi amerikai lehetőség, amit magyar bunyós kapott.
Kint is kiemelkedőnek számító edzői stábot raktak mellé, NFL-es erőnléti edző mellett, a kubai korosztályos válogatott korábbi szövetségi kapitánya Raul Medrano, az amerikai sztáredző Kevin Gleason és a WBO világbajnok Robiesy Ramirez irányítja a szakmai felkészülését. Felfedezője és mentora az a Jorge Linares, aki 4-szeres világbajnok 3 súlycsoportban (WBC, WBA, Ring Magazin). Roli menedzsere Monica Schloeter, a klub tulajdonosa, Amerikában meghatározó kapcsolatrendszerrel rendelkező menedzser.