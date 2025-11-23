Kiütéssel debütált Veres Roland

Szombat este magyar zászlók lepték el Miamiban az Undisputed Performance Center boxgáláját, ahol Veres Roland első profi ökölvívő mérkőzésére készült. A magyar szurkolók elmondták, hogy az 58.9 kilogrammos súlyú Roland Miamiba igazolása felrázta a floridai magyar közösséget és büszkeséget ad nekik.

A mérkőzés előtt 72 órával azonban rossz hírek érkeztek a Jorge Linares vezette edzői stábhoz, ugyanis Roland ellenfele megsérült, ezért visszalépett. A szervezők gyorsan reagáltak és azonnal leszerveztek egy új ellenfelet, a michigani John Taylort. A bökkenő mindössze annyi volt vele, hogy a mérlegelésen Taylor csaknem 5 fonttal, azaz egy súlycsoporttal feljebb volt. Rövid tanácskozás után Roland kérésére edzői stábja úgy döntött így is vállalják a mérkőzést.

A közjáték nem nagyon zavarta meg a korábbi 5-szörös kick-box világbajnokot, rögtön az első menetben kezdeményező stílusban lépett fel, amivel nem tudott mit kezdeni amerikai ellenfele. Roland ennek megfelelően folytatta a mérkőzést, amiből hamar kiütéses győzelem lett. Az eredetileg 4 menetesre tervezett összecsapás az első menet közepén ért véget, amikor egy testre ütött balhorog után Taylor a földre került és nem tudta vállalni a folytatást.

A győztes mérkőzés után Veres Roland nyilatkozott.

- Tartottam a tervhez magamat, nem lepett meg a srác, tudtam, hogy az egyenesekkel fog szurkálni, meg azt is, hogy meg lehet ugrasztani. Sikerült is és így KO-val tudtam debütálni. Nagyon sokat jelentett nekem, hogy hallottam a magyar szurkolókat, azt éreztem, hogy nem egyedül bokszolok. Szeretnék minél előbb újra ringbe szállni és megszerezni a második győzelmet, mert ez az út vezet a világbajnoki címhez - fogalmazott a magyar bunyós.

Mentora így értékelte a debütálást...

- Szerettem volna kicsit hosszabban látni Rolit profi körülmények között, de egy perc után kiütötte az ellenfelét. Kicsit megszidtam, hogy nem mutatta meg a meccsen amiket tanultunk, hanem ahogy meglátta az ellenfele gyengeségeit azonnal kiütötte. De azért megbocsájtok neki. A legfontosabb, hogy meg van az első a győzelme. Mivel meg sem ütötték, szerintem kezdhetjük szervezni azonnal a következő mérkőzését - emelte ki Robeisy Ramirez.

Veres következő mérkőzését 2 hónapon belül meg is tartanák, ugyanis klubja 3 év alatt szeretné, ha 14 profi győzelemig jutna. Terveik szerint ez kell ahhoz, hogy kihívhassa valamely szervezet aktuális világbajnokát.