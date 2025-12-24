Az Arsenal is Ligakupa elődöntős lett

Az angol labdarúgó Ligakupa negyeddöntőjének utolsó párharcában az Arsenal hazai pályán 1–1-et játszott a Crystal Palace-szal, a tizenegyespárbajt viszont megnyerték az „ágyúsok”, és ott vannak a legjobb négy között - tudósított az nso.hu.

Sokáig Walter Benítez tartotta meccsben a Palace-t, az argentin kapus több bravúrt is bemutatott, talán Gabriel Jesus fejesénél a legnagyobbat, amikor kitolta a labdát a bal alsó elől. Emellett Noni Maduekével babrált ki többször is a 32 éves kapuvédő, hárította távoli lövését, közeli próbálkozását és középre tartó bombáját is.

A térfélcsere után többet volt a labda a Palace-nál, sőt, veszélyeztetett is, Adam Wharton lövése után a labda nem sokkal kerülte el a jobb kapufát. Többször is beszorult az Arsenal, amely a félidő közepén tudta visszavenni az irányítást. A hajrá elején Gabriel Jesus került oda ismét a vendégkapu elé, ám Benítez újra bravúrral védett, egy perc múlva viszont már ő is tehetetlen volt, amikor Bukayo Saka szöglete után Maxence Lacroix lábáról a saját kapujába pattant a labda – öngól. Bár nem volt benne már a mérkőzésben, a ráadás során egyenlítettek a „sasok”, egy oldalszabadrúgás után Marc Guéhi talált be közelről, erre válaszolni pedig már nem tudtak az „ágyúsok”.

Egyből jöttek a tizenegyesek a 102 percig tartó rendes játékidő után, s az első hét párban senki sem hibázott. Aztán a 8. körben William Saliba belőtte a saját tizenegyesét, Maxence Lacroix viszont negatív hős lett, Kepa Arrizabalaga eltalálta az irányt, és kiütötte a jobb alsó felé tartó labdáját.

ANGOL LIGAKUPA - NEGYEDDÖNTŐ

Arsenal–Crystal Palace 1–1 (Lacroix 80. – öngól, ill. Guéhi 90+5.) – 11-esekkel 8–7

AZ ELŐDÖNTŐ PÁROSÍTÁSA

Chelsea–Arsenal

Newcastle United–Manchester City

A párharcok első mérkőzéseit január 13–14-én, a visszavágókat február 3–4-én rendezik.