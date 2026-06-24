Sikerült „visszatérni” Cristiano Ronaldo csapatának

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A duplázó Cristiano Ronaldo szerint nehéz hét áll a portugál válogatott mögött, de sikerült „visszatérni” azzal, hogy társaival 5-0-ra legyőzték Üzbegisztánt az észak-amerikai labdarúgó-világbajnokság csoportkörének második fordulójában.

A portugálok csapatkapitánya - aki a labdarúgók közül elsőként szerzett gólt hat világbajnokságon - a 6., majd a 39. percben volt eredményes kedden a houstoni találkozón. Mindezt azt követően, hogy az első meccsen ő és társai is csalódást keltően futballoztak, és 1-1-es döntetlenre végeztek a Kongói DK-val.

„Keményen dolgoztunk a héten, és tudtuk, hogy jön majd a gól. Nehéz, sötét hét volt. Talán úgy tűnt, hogy már visszavonultam a futballtól, de mégis kitartottam, mint ahogy korábban mindig, mert minden másnál jobban hiszek a kemény munkában. Be kell valljam, hogy nehéz volt, de visszatértünk” - mondta Cristiano Ronaldo.

A 41 éves csapatkapitány elmondta: ő és társai is sokat javultak az első meccshez képest. Hozzátette: „ez az élet, néha kihívásokkal kell szembenézni, de a fő cél mindig a fejlődés”.