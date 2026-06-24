Változás a Ducatinál

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A kétszeres bajnok Francesco Bagnaia a szezon végén távozik a gyorsaságimotoros-világbajnokság királykategóriájában (MotoGP) szereplő Ducati gyári csapatától.

Az olasz istálló szerdán jelentette be, hogy a 29 éves versenyző hat idén után elhagyja a csapatot.

Bagnaia karrierje során 31 győzelmet aratott az istálló színeiben, 63-szor állt dobogón és 28 alkalommal szerezte meg a pole pozícióját.

A szurkolók körében nagy népszerűségnek örvendő motoros 2022-ben világbajnoki címet nyert, lezárva ezzel a Ducati 15 éves várakozását, 2023-ban pedig megvédte címét.