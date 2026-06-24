HIRDETÉS

Változás a Ducatinál

A szurkolók körében nagy népszerűségnek örvendő motoros 2022-ben világbajnoki címet nyert

Sport
  • 2026.06.24. - 17:31
Cikk borítókép
Francesco BagnaiaAFP/Michal Cizek
MH/MTI
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Hírlap
HIRDETÉS

A kétszeres bajnok Francesco Bagnaia a szezon végén távozik a gyorsaságimotoros-világbajnokság királykategóriájában (MotoGP) szereplő Ducati gyári csapatától.

Az olasz istálló szerdán jelentette be, hogy a 29 éves versenyző hat idén után elhagyja a csapatot.

Bagnaia karrierje során 31 győzelmet aratott az istálló színeiben, 63-szor állt dobogón és 28 alkalommal szerezte meg a pole pozícióját.

A szurkolók körében nagy népszerűségnek örvendő motoros 2022-ben világbajnoki címet nyert, lezárva ezzel a Ducati 15 éves várakozását, 2023-ban pedig megvédte címét.

HIRDETÉS

Bagnaia várhatóan az Apriliánál folytatja pályafutását, a helyére pedig a spanyol Pedro Acosta érkezik a KTM-től, aki kétéves megállapodást írt alá, így ő lesz a hétszeres MotoGP-bajnok Marc Márquez csapattársa a Ducatinál. Utóbbi kedden hosszabbította meg 2028-ig a szerződését az olaszokkal.

Kapcsolódó cikkek
motorsportvbMotoGP
HIRDETÉS

Aktuális

HIRDETÉS
HIRDETÉS

0-24

Sport
Bővebben
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
Reklám
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS