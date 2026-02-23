2026. február 23., hétfő

Előd

EUR 379.08 Ft
USD 322.13 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Sport

Megint kikapott a Napoli, újra győzött a Roma

Az olasz élvonal 26. fordulójának vasárnapi játéknapján történt

MH
 2026. február 23. hétfő. 7:59
Megosztás

Az AS Roma 3-0-ra legyőzte hazai pályán a Cremonesét az olasz labdarúgó-bajnokság 26. fordulójának vasárnapi zárómérkőzésén, így pontszámban beérte a harmadik helyen álló Napolit. A rómaiak egyúttal a második AC Milant négy pontra megközelítették, míg az ötödik Juventustól négy ponttal elléptek.

Megint kikapott a Napoli, újra győzött a Roma
Az AS Roma 3-0-ra legyőzte hazai pályán a Cremonesét az olasz labdarúgó-bajnokság 26. fordulójának vasárnapi zárómérkőzésén, amely ilyen és ehhez hasonló látványos jelenetekkel szórakoztatta a szurkolókat
Fotó: DOMENICO CIPPITELLI / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP

Serie A, 26. forduló: AS Roma-Cremonese 3-0 (0-0), korábban: AC Milan-Parma 0-1 (0-0), Genoa-Torino FC 3-0 (2-0), Atalanta-SSC Napoli 2-1 (0-1).

Szombaton játszották: Cagliari-SS Lazio 0-0, Lecce-Internazionale 0-2 (0-0), Juventus-Como 0-2 (0-1), pénteken játszották: Sassuolo-Hellas Verona 3-0 (2-0).

Hétfőn játsszák: Fiorentina-Pisa 18.30, Bologna-Udinese 20.45.

Az állás: 1. Internazionale 64 pont, 2. AC Milan 54, 3. SSC Napoli 50, 4. AS Roma 50, 5. Juventus 46...20. Verona 15.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink