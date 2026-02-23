Sport
Megint kikapott a Napoli, újra győzött a Roma
Az olasz élvonal 26. fordulójának vasárnapi játéknapján történt
Az AS Roma 3-0-ra legyőzte hazai pályán a Cremonesét az olasz labdarúgó-bajnokság 26. fordulójának vasárnapi zárómérkőzésén, amely ilyen és ehhez hasonló látványos jelenetekkel szórakoztatta a szurkolókat
Fotó: DOMENICO CIPPITELLI / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP
Serie A, 26. forduló: AS Roma-Cremonese 3-0 (0-0), korábban: AC Milan-Parma 0-1 (0-0), Genoa-Torino FC 3-0 (2-0), Atalanta-SSC Napoli 2-1 (0-1).
Szombaton játszották: Cagliari-SS Lazio 0-0, Lecce-Internazionale 0-2 (0-0), Juventus-Como 0-2 (0-1), pénteken játszották: Sassuolo-Hellas Verona 3-0 (2-0).
Hétfőn játsszák: Fiorentina-Pisa 18.30, Bologna-Udinese 20.45.
Az állás: 1. Internazionale 64 pont, 2. AC Milan 54, 3. SSC Napoli 50, 4. AS Roma 50, 5. Juventus 46...20. Verona 15.