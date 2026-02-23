Elrontotta LeBron James örömét a Celtics

Hiába volt tűzereje teljében a Los Angeles Lakers, hiába fogadta LeBron Jemest ünnepelve a Boston Celticset, simán elvesztette a presztízscsatát a rekordbajnok ellen - tudósított az nso.hu.

Véget ért a Cleveland Cavaliers remek sorozata: a címvédő Oklahoma City Thunder tartalékosan is képes volt 121–113-ra legyőzni Donovan Mitchelléket az észak-amerikai profi kosárlabda-bajnokság (NBA) vasárnapi játéknapján. Jó néhány kezdője nélkül nyert a Golden State Warriors is a Denver Nuggets ellen 128–117-re.

A Lakers az elmúlt két hétben az Oklahomától, majd a San Antoniótól is kikapott hazai pályán – és most ugyanez történt egy harmadik bajnokesélyes, a Boston ellen is. A kiegyenlített első negyed után a másodikban meglépett a Celtics, és a nagyszünet után már csak elvétve csökkent tíz pont alá az előnye, végül 22 pontos különbséggel húzta be sorozatban harmadik győzelmét. Jaylen Brown 32 ponttal, nyolc lepattanóval és hét assziszttal vezette a vendég zöldeket, Payton Pritchard hat sikeres triplára építette fel 30 pontos produkcióját.

A Lakersben Luka Doncic 25, a karrierje 1600. alapszakasz-mérkőzését játszó LeBron James 20 pontot ért el. James még egy mutatóját kikerekítette: elérte 43 000. NBA-pontját (szintén alapszakaszi adat).

Jobb eredményt érdemelt volna a Lakers-közösség ezen a napon, hiszen most avatták fel a csapat legendás edzője, Pat Riley szobrát két másik halhatatlan, Kareem Abdul-Jabbar és Magic Johnson emlékműve között. Riley játékosként lett először bajnok a Lakersszel (1972), másodszor segédedzőként (1980), majd négyszer immár a legendás Showtime Lakers „keresztapjaként”, azaz vezetőedzőjeként. Riley 80 évesen is aktív, a Miami Heat elnöki posztját tölti be immár 1995 óta (vezetőedzőként ötödik NBA-bajnoki címét a floridaiakkal nyerte 2006-ban).

Hajnali eredmények:

NBA, ALAPSZAKASZ

Oklahoma City Thunder–Cleveland Cavaliers 121–113

Atlanta Hawks–Brooklyn Nets 115–104

Golden State Warriors–Denver Nuggets 128–117

Milwaukee Bucks–Toronto Raptors 94–122

Indiana Pacers–Dallas Mavericks 130–134

Washington Wizards–Charlotte Hornets 112–129

Los Angeles Lakers–Boston Celtics 89–111

Minnesota Timberwolves–Philadelphia 76ers 108–135

Chicago Bulls–New York Knicks 99–105

Phoenix Suns–Portland Trail Blazers 77–92

Los Angeles Clippers–Orlando Magic 109–111