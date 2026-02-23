Sport
A Barcelona ismét győzött és megint vezeti a La Ligát
A Real Madrid veresége helycseréhez vezetett
A katalán együttes kihasználta, hogy a Real Madrid szombaton kikapott az Osasuna vendégeként, és a 18 éves Marc Bernal, valamint Frenkie de Jong idénybeli első találatával már az első félidőben kétgólos előnybe került. A végeredményt Fermín állította be a 81. percben.
La Liga, 25. forduló:
Celta Vigo-Real Mallorca 2-0 (0-0), Villarreal-Valencia 2-1 (2-1), korábban: Getafe-Sevilla 0-1 (0-0), FC Barcelona-Levante 3-0 (2-0), szombaton játszották: Atlético Madrid-Espanyol 4-2 (1-1), Osasuna-Real Madrid 2-1 (1-0), Real Sociedad-Real Oviedo 3-3 (0-0), Real Betis-Rayo Vallecano 1-1 (1-1), pénteken játszották: Athletic Bilbao-Elche 2-1 (0-0), hétfőn játsszák: Alavés-Girona 21.00.
Az állás: 1. FC Barcelona 61 pont, 2. Real Madrid 60, 3. Villarreal 51, 4. Atlético Madrid 48...19. Levante 18, 20 Oviedo 17.