A Barcelona ismét győzött és megint vezeti a La Ligát

A Barcelona 3-0-ra legyőzte hazai pályán a Levantét a spanyol labdarúgó-bajnokság 25. fordulójának vasárnapi játéknapján, és újra átvette a vezetést.

A katalán együttes kihasználta, hogy a Real Madrid szombaton kikapott az Osasuna vendégeként, és a 18 éves Marc Bernal, valamint Frenkie de Jong idénybeli első találatával már az első félidőben kétgólos előnybe került. A végeredményt Fermín állította be a 81. percben.