Trump Amerikába hívta Ronaldót

Donald Trump a TikTokon közzétett videóban hívta az Egyesült Államokba Cristiano Ronaldót. Az amerikai elnök a közösségi oldalon úgy fogalmazott: „Ronaldo, te minden idők legnagyobb játékosa vagy, szükségünk van rád Amerikában. Indulj el most, sürgősen szükségünk van rád!”

A 41 éves portugál csatár jelenleg a szaúdi bajnokságban, az Al-Naszr csapatában játszik. Februárban rövid időre bojkottálta a mérkőzéseket, mert elégedetlen volt azzal, ahogyan a szaúdi Állami Befektetési Alap (PFA) irányítja a klubot, különösen amiatt, hogy szerinte a rivális csapatok több támogatást kapnak az átigazolásoknál. Ronaldo azóta visszatért a keretbe.

A támadó 2023 óta erősíti az Al-Naszrt. A jelenlegi szezonban 23 mérkőzésen 19 gólt szerzett és három gólpasszt adott.

Objektum doboz



