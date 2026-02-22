Tizenegyedszer Magyar Kupa-győztes a Szolnok

Az NHSZ-Szolnoki Olajbányász 11-edszer hódította el a Zsíros Tibor férfi kosárlabda Magyar Kupát, mivel a budapesti BOK Csarnokban rendezett négyes döntő vasárnapi fináléjában 69-66-ra legyőzte a tavalyi aranyérmes Falco-Vulcano Energia KC Szombathely együttesét.

Krnjajski Boris, a Szolnoki Olajbányász (b) és Patrick Whelan, a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely játékosa a férfi kosárlabda Zsíros Tibor Férfi Magyar Kupa döntőjében játszott Szolnoki Olajbányász - Falco-Vulcano Energia KC Szombathely mérkőzésen a budapesti BOK Csarnokban

A két legjobb magyar csapat slágermeccse kevés pontot, ám annál több izgalmat hozott, a Tisza-partiak főként Somogyi Ádám 23 pontjának köszönhették sikerüket, a túloldalon pedig a múlt héten igazolt amerikai Tyler Peterson vitte a prímet 20 ponttal.

A bajnoki címvédő és az NB I-ben jelenleg is éllovas Olaj 2002, 2007, 2011, 2012, 2014, 2015, 2018, 2019, 2022 és 2024 után 11. alkalommal hódította el a kupaserleget.