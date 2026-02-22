Botrány a téli olimpián: Magyar sportoló fotójával éltek vissza

Kónya Ádám és Büki Ádám nem jutott döntőbe a sífutók szabadstílusú csapatsprint-versenyében, a magyar páros a 26. helyen végzett. Eközben egy, a Team Hungary oldalán megjelent képet felhasználva valaki olyan feliratot szerkesztett Kónya kesztyűjére, amely szerint „torkig van az ukránokkal”. A kép az ukrán és az orosz sajtóban is megjelent, brit újságírók pedig megkeresték a sportolót az ügyben.

Kónya közleményben utasította vissza a vádakat, hangsúlyozva, hogy a kép hamisítvány, és mindig a sport összekötő szerepében hitt. A Nemzetközi Síszövetség vizsgálatot indított az ügyben.