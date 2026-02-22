2026. február 22., vasárnap

Előd

EUR 379.08 Ft
USD 322.13 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Sport

Kós Hubert lett a mezőny legeredményesebb úszója

MH/MTI
 2026. február 22. vasárnap. 11:22
Megosztás

Kós Hubert lett az egész mezőny legeredményesebb úszója az amerikai egyetemi konferencia döntőben, a Tennessee állambeli Knoxville-ben.

Kós Hubert lett a mezőny legeredményesebb úszója
Kós Hubert
Fotó: AFP/François-Xavier Marit

A magyar szövetség a közösségi oldalán vasárnap azt írta, hogy miután az olimpiai bajnok Kós – aki a Texas Egyetemen, a legendás Bob Bowman által irányított csoportban készül – megnyerte a 100 yardos hátúszást, a 200 vegyest, második lett 200 háton és győzelemhez segítette a vegyes-, valamint bronzhoz a gyorsváltót, összesen 92 pontot szerzett, ezért megkapta az úgynevezett Commissioner Cupot.

Csapattársa, Pádár Nikolett második lett 200 yard gyorson (négy századra volt az aranytól), hatodik 100-on, és aranyérmet szerzett a 4x100-as és a 4x200-as gyorsváltóval.

A Texas férfi és női csapata is győzött összetettben.

Az Auburn színeiben úszó Komoróczy Lorának egy hetedik hely volt a legjobb eredménye 100 háton.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink