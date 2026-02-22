Gólparádét nyert a listavezető Győr

Nem mindennapi első félidőt láthatott a közönség, bár leginkább a győri szurkolók lehettek elégedettek, hiszen csapatunk csaknem tökéletes játékrészt produkált. Borbély Balázs vezetőedző eltiltása után visszatérhetett a győriek kispadjára, és minden bizonnyal elégedett volt a szünetben, hiszen tanítványai tökéletes helyzetkihasználásuknak köszönhetően, a duplázó Schön vezérletével bő fél óra elteltével már három góllal vezettek. A paksiak egy pontrúgást követően nem sokkal a szünet előtt szépítettek, így még valamennyire nyílttá tették az összecsapást.

A fordulást követően az ETO főként a gyors kontrákra épített, és abban bízott, hogy ezáltal le tudja zárni idő előtt a mérkőzést. Több ilyen támadást is vezettek a vendégek, de a negyedik gól elmaradt. A 73. percben aztán egy szöglet után Csinger révén megszületett az újabb győri találat, amivel ekkor úgy tűnt, eldőlt a három pont sorsa. A Paks azonban nagy hajrába kezdett, és a második, majd a harmadik pontrúgással, egy szabadrúgással és egy büntetővel öt perccel a rendes játékidő vége előtt minimalizálta a különbséget (3-4). A hosszabbításban a Paks mindent egy lapra feltéve támadott, de az eredmény nem változott.

Fizz Liga, 23. forduló: Paksi FC-ETO FC Győr 3-4 (1-3) ------------------------------ Paks, v.: Antal gólszerzők: Tóth B. (42.), Balogh B. (78.), Ádám (85., 11-esből), illetve Schön (20., 33.), Vitális (25.), Csinger (73.) sárga lap: Gyurkits (40.), Lenzsér (43.), Tóth B. (80.), illetve Schön (43.), Krpic (77.), Tóth R. (88.) Paksi FC: -------- Kovácsik - Bévárdi (Zeke, 60.), Lenzsér, Szabó J., Vécsei, Silye (Szekszárdi, 75.) - Hinora (Ádám, a szünetben), Balogh B. - Horváth K. (Máté, 66.), Gyurkits (Windecker, a szünetben) - Tóth B. ETO FC Győr: ------------ Megyeri - Bíró B., Csinger, Krpic, Stefulj (Miangue, 90.) - Vitális, Tóth R., Gavric (Boldor, 90.) - Njie (Bánáti, 54.), Benbuali, Schön (Bumba, 69.)