Döntetlen Zalaegerszegen

A Debrecen és a Zalaegerszeg is maradt a játéknap előtt elfoglalt pozíciójában, azaz a harmadik, illetve a hatodik helyen. A két csapat július végén is megosztozott a pontokon a zalai mérkőzésük után, novemberben viszont a DVSC nyert otthon.

A pénteki nagy havazás után a zalai klub a szurkolók hathatós segítségével tette játékra alkalmassá a pályát, így a csapatok optimális körülmények között kezdhették meg a mérkőzést.

Jó darabig a mezőnyben küzdöttek a felek, helyzetek nem alakultak ki, az egyetlen említésre méltó esemény az volt, hogy Zierkelbach Péter játékvezető nem tudott megfelelően kommunikálni a VAR-szobával, ezért technikai szünet szakította meg a játékot a 13. percben. Tíz perccel később nagy esélye volt a ZTE-nek arra, hogy vezetést szerezzen, Joao Victor egyedül vezethette a labdát a kapura egy nagyszerű kiugratást követően, de Erdélyibe bombázott. A szöglet után aztán még kijött a labda, de Kiss Bence balról pontosan ívelt középre, Peraza pedig a bal alsó sarokba fejelt, így mégis összejött a hazaiak vezető gólja.

A félidő hátralévő részében a nem túl ötletesen futballozó Debrecen két kisebb helyzetet tudott kialakítani. A szünet után komoly gólszerzési esély maradt ki a hazaiak részéről: az 51. percben Maxsuell Alegria kiválóan indította Joao Victort, a csatár elhúzta a labdát Erdélyi mellett, de aztán az az üres kapu helyett az oldalhálóba lőtt. Megbosszulta magát, hogy a hazai csatár már másodszor hagyott ki nagy helyzetet, mert váratlanul egyenlített a DVSC: Dzsudzsák emelt szépen a védők mögé, Guerrero pedig a felpattanó labdát az ötösről fejelte a későn kilépő Gundel-Takács mellett a kapuba.

Felbátorodott a Debrecen, nagyobb lendülettel szervezte akcióit, miközben a ZTE sem mondott le a támadásokról. Ezzel együtt nem változott az eredmény a mozgalmas hajrában.

Fizz Liga, 23.forduló: Zalaegerszegi TE FC–Debreceni VSC 1-1 (1-0), ZTE Aréna, v.: Zierkelbach gólszerzők: Peraza (24.), illetve Guerrero (64.).

ZTE: Gundel-Takács – Csonka (Ferreira, 68.), Peraza, Várkonyi, Calderón – Kiss B., Szendrei, Amato, Skribek – Joao Victor (Daniel Lima, 64.), Maxsuell Alegria (Teixeria, 80.)

DVSC: Erdélyi – Kusnyír (Szécsi, 86.), Lang, Hofmann, Guerrero – Komáromi (Kocsis, 60.), Gordic, Batik, Dzsudzsák (Patai, 86.), Cibla (Bárány 60.) – Szuhodovszki (Vajda, 72.)