Az utolsó pillanatban főszereplő lett Szoboszlai

Szoboszlai Dominkkal és Kerkez Milossal a kezdőcsapatbaan a Liverpool 1-0-ra nyert a Nottingham Forest vendégeként vasárnap délután az angol labdarúgó Premier League 27. fordulójában.

Morgan Gibbs-White (j) és Szoboszlai Dominik a Nottingham Forest és a Liverpool közötti angol Premier League labdarúgó-mérkőzésen

A magyar válogatott csapatkapitánya jobb oldali védőként kezdett, és végigfutballozta a mérkőzést, Kerkez a 83. percig volt a pályán.

Alexis Mac Allister a 90. percben betalált ugyan, de a VAR-ellenőrzés után kezezés miatt a játékvezető visszavonta a találatot, de az argentin légiós a 97. percben újra eredményes volt. A lefújás előtti utolsó lehetőségnél Szoboszlai remek beadása után a lefejelt labdából immár szabályos gólt szerzett.

Győzelme ellenére a címvédő továbbra is csak hatodik a tabellán.

Premier League, 27. forduló: Crystal Palace–Wolverhampton Wanderers 1-0 (0-0), Nottingham Forest–Liverpool 0-1 (0-0), Sunderland–Fulham 1-3 (0-0).

Szombaton játszották: Manchester City–Newcastle United 2-1 (2-1), West Ham United–Bournemouth 0-0, Aston Villa-Leeds United 1-1 (0-1), Brentford–Brighton 0-2 (0-2), Chelsea–Burnley 1-1 (1-0).