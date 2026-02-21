Kikapott a Real Madrid az Osasuna otthonában

A listavezető Real Madrid meglepetésre 2-1-re kikapott szombaton az Osasuna otthonában a spanyol labdarúgó-bajnokság 25. fordulójában.

Fotó: Jose HERNANDEZ / ANADOLU / Anadolu via AFP

Vinicius Junior, a Real Madrid és a brazil válogatott bal szélsője akcióban a CA Osasuna és a Real Madrid CF közötti LaLiga EA Sports mérkőzésen az Estadio El Sadar stadionban

A hazaiak a 38. percben büntetőből szereztek vezetést, a fővárosiak Vinicius Junior révén a 73. percben egyenlítettek, a pamplonaiak azonban Raul Garcia 90. percben elért találatával otthon tartották a három pontot.

A Real Madridnak így maradt 60 pontja, a vasárnap pályára lépő üldöző Barcelonának 58 pontja van.

La Liga, 25. forduló:

Osasuna-Real Madrid 2-1 (1-0)

Real Sociedad-Real Oviedo 3-3 (0-0)

Real Betis-Rayo Vallecano 1-1 (1-1)

később:

Atletico Madrid-Espanyol 21.00

pénteken játszották:

Athletic Bilbao-Elche 2-1 (0-0)

vasárnap játsszák:

Getafe-Sevilla 14.00

FC Barcelona-Levante 16.15

Celta Vigo-Real Mallorca 18.30

Villarreal-Valencia 21.00

hétfőn játsszák:

Alavés-Girona 21.00