Sport
Kikapott a Real Madrid az Osasuna otthonában
Így maradt 60 pontja
A hazaiak a 38. percben büntetőből szereztek vezetést, a fővárosiak Vinicius Junior révén a 73. percben egyenlítettek, a pamplonaiak azonban Raul Garcia 90. percben elért találatával otthon tartották a három pontot.
A Real Madridnak így maradt 60 pontja, a vasárnap pályára lépő üldöző Barcelonának 58 pontja van.
La Liga, 25. forduló:
Osasuna-Real Madrid 2-1 (1-0)
Real Sociedad-Real Oviedo 3-3 (0-0)
Real Betis-Rayo Vallecano 1-1 (1-1)
később:
Atletico Madrid-Espanyol 21.00
pénteken játszották:
Athletic Bilbao-Elche 2-1 (0-0)
vasárnap játsszák:
Getafe-Sevilla 14.00
FC Barcelona-Levante 16.15
Celta Vigo-Real Mallorca 18.30
Villarreal-Valencia 21.00
hétfőn játsszák:
Alavés-Girona 21.00