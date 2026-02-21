Sport
Ismét döntetlen a Bournemouth és a West Ham United mérkőzése
A két csapat sorozatban hatodszor osztozott meg a pontokon
A West Ham United szenegáli védője, a 12-es számú El Hadji Malick Diouf (balra) és a Bournemouth spanyol védője, a 20-as számú Alex Jimenez (jobbra) küzd egymással
Fotó: Rhianna Chadwick / AFP
A két csapat sorozatban hatodszor osztozott meg a pontokon a bajnokságban.
A Bournemouth-ban ezúttal nem kapott játéklehetőséget Tóth Alex.
Premier League, 27. forduló:
West Ham United-Bournemouth 0-0
korábban:
Aston Villa-Leeds United 1-1 (0-1)
Brentford-Brighton 0-2 (0-2)
Chelsea-Burnley 1-1 (1-0)
később:
Manchester City-Newcastle United 21.00
vasárnap játsszák:
Crystal Palace-Wolverhampton Wanderers 15.00
Nottingham Forest-Liverpool 16.00
Sunderland-Fulham 15.00
Tottenham Hotspur-Arsenal 17.30
hétfőn játsszák:
Everton-Manchester United 21.00