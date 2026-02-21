2026. február 22., vasárnap

Sport

Ismét döntetlen a Bournemouth és a West Ham United mérkőzése

A két csapat sorozatban hatodszor osztozott meg a pontokon

MH/MTI
 2026. február 21. szombat. 23:04
A Bournemouth gól nélküli döntetlennel zárt szombaton a West Ham United vendégeként az angol labdarúgó Premier League 27. fordulójában.

Ismét döntetlen a Bournemouth és a West Ham United mérkőzése
A West Ham United szenegáli védője, a 12-es számú El Hadji Malick Diouf (balra) és a Bournemouth spanyol védője, a 20-as számú Alex Jimenez (jobbra) küzd egymással
Fotó: Rhianna Chadwick / AFP

A két csapat sorozatban hatodszor osztozott meg a pontokon a bajnokságban.

A Bournemouth-ban ezúttal nem kapott játéklehetőséget Tóth Alex.

Premier League, 27. forduló:

West Ham United-Bournemouth 0-0

korábban:

Aston Villa-Leeds United 1-1 (0-1)

Brentford-Brighton 0-2 (0-2)

Chelsea-Burnley 1-1 (1-0)

később:

Manchester City-Newcastle United 21.00

vasárnap játsszák:

Crystal Palace-Wolverhampton Wanderers 15.00

Nottingham Forest-Liverpool 16.00

Sunderland-Fulham 15.00

Tottenham Hotspur-Arsenal 17.30

hétfőn játsszák:

Everton-Manchester United 21.00

