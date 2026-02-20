2026. február 20., péntek

Előd

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
Sport

Hatalmas bejelentést tett Trump

Az amerikai elnök személyesen gratulált Gianni Infantinonak, a FIFA elnökének

MH
 2026. február 20. péntek. 15:55
„Közösen megcsináltuk” – fogalmazott Donald Trump, amikor gratulált Gianni Infantinonak, a FIFA elnökének a világbajnoki jegyeladások sikeréhez. Az amerikai elnök elárulta, hogy a 2026-os amerikai, kanadai, mexikói közös rendezésű torna már most minden eddigi eladási rekordot felülmúlt.

Hatalmas bejelentést tett Trump
Donald Trump (b) amerikai elnök és Gianni Infantino, a FIFA elnöke
Fotó: AFP/Saul Loeb

Trump úgy fogalmazott:

„A 2026 világbajnokság minden eddigi jegyeladási rekordot megdöntött. Ekkora vb-t még senki sem látott. Teltház lesz.”

A FIFA elnöke szerint az idei nyári világbajnokság valamennyi mérkőzésére elkelnek a jegyek, vagyis a stadionok minden találkozón megtelnek majd.

A 2026-os világbajnokság tehát történelmi jelentőségű lesz majd, hiszen a torna minden eddiginél több csapattal és mérkőzéssel zajlik majd, ami a jegyeladásokban is megmutatkozik - írta meg a Mandiner.

