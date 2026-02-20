Sport
Hatalmas bejelentést tett Trump
Az amerikai elnök személyesen gratulált Gianni Infantinonak, a FIFA elnökének
Donald Trump (b) amerikai elnök és Gianni Infantino, a FIFA elnöke
Fotó: AFP/Saul Loeb
Trump úgy fogalmazott:
„A 2026 világbajnokság minden eddigi jegyeladási rekordot megdöntött. Ekkora vb-t még senki sem látott. Teltház lesz.”
A FIFA elnöke szerint az idei nyári világbajnokság valamennyi mérkőzésére elkelnek a jegyek, vagyis a stadionok minden találkozón megtelnek majd.
A 2026-os világbajnokság tehát történelmi jelentőségű lesz majd, hiszen a torna minden eddiginél több csapattal és mérkőzéssel zajlik majd, ami a jegyeladásokban is megmutatkozik - írta meg a Mandiner.
