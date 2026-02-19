Ötméteresekkel győzött a Honvéd

Győzelemmel kezdte szereplését a Honvéd a férfi vízilabda Konferencia-kupa selejtezőjében: a magyar együttes a Montpellier-ben zajló minitorna csütörtöki nyitányán ötméteresek után 20-19-re nyert a georgiai A-Polo Sport Management ellen.

A riválisnál medencébe ugrott az utolsó aktív olimpiai bajnok magyar vízilabdázó, a 2008-ban Pekingben aranyérmes Varga Dénes: a georgiaiak a három gólt szerző 38 éves klasszis vezérletével szinte végig vezettek a találkozó során, az ötméteres párbajban viszont csak ő hibázott. A Honvéd legjobbja Nikola Moskov volt öt találattal.

Szivós Márton együttese pénteken a házigazda Montpellier ellen ugrik medencébe, szombaton a horvát Primorje Rijeka, vasárnap az olasz Bologna lesz az ellenfele, a csoportból az első kettő jut a harmadik számú európai kupasorozat negyeddöntőjébe.