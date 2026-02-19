Sport
Ötméteresekkel győzött a Honvéd
A riválisnál medencébe ugrott az utolsó aktív olimpiai bajnok magyar vízilabdázó, a 2008-ban Pekingben aranyérmes Varga Dénes: a georgiaiak a három gólt szerző 38 éves klasszis vezérletével szinte végig vezettek a találkozó során, az ötméteres párbajban viszont csak ő hibázott. A Honvéd legjobbja Nikola Moskov volt öt találattal.
Szivós Márton együttese pénteken a házigazda Montpellier ellen ugrik medencébe, szombaton a horvát Primorje Rijeka, vasárnap az olasz Bologna lesz az ellenfele, a csoportból az első kettő jut a harmadik számú európai kupasorozat negyeddöntőjébe.
Férfi Konferencia-kupa, selejtező, C csoport, Montpellier:
EPS-Honvéd - A-Polo Sport Management (georgiai) 20-19 (2-3, 3-5, 4-3, 5-3, 6-5) - ötméteresekkel