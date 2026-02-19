Sport
Megszenvedtek az amerikaiak a jégkorongtorna negyeddöntőjében
A világbajnoki címvédő csak a hosszabbításban tudott a svédek fölé kerekedni
Nagy volt a hajtás, sok az ütközés, mindkét kapu előtt adódott helyzet, ám az első gólra egészen a 32. percig várni kellett. Ekkor Jack Hughes távoli lövésébe Larkin tette bele a botját, így Markström nem védhetett.
A végén lehozta kapusát a svéd együttes, és 1:31 perccel a vége előtt Zibanejad kapáslövése jutott a gólvonal mögé rövid alsó saroknál Hellebuyck kapus jobb lábánál.
Sorozatban a harmadik negyeddöntőben is következett a hosszabbítás, ebben Quinn Hughes a 64. percben káprázatos korcsolyázás és lövés végén a tengerentúliakat lőtte a négy közé.
Az amerikaiak a szlovákokkal találkoznak a péntek esti elődöntőben, míg a másik ágon a kanadai és a címvédő finn válogatott találkozik.
Eredmények, jégkorong, férfi negyeddöntő: Egyesült Államok-Svédország 2-1 (0-0, 1-0, 0-1, 1-0), hosszabbítás után.
Korábban: Finnország-Svájc 3-2 (0-2, 0-0, 2-0, 1-0), hosszabbítás után.
Kanada-Csehország 4-3 (1-2, 1-0, 1-1, 1-0), hosszabbítás után.
Szlovákia-Németország 6-2 (1-0, 3-1, 2-1)
A pénteki elődöntőkben: Kanada-Finnország 16.40, Egyesült Államok-Szlovákia 21.10