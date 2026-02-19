Megszenvedtek az amerikaiak a jégkorongtorna negyeddöntőjében

Az amerikai válogatott jutott a milánói téli olimpia férfi jégkorongtornájának pénteki elődöntőjébe, miután a szerda esti negyeddöntőben hosszabbítás után 2-1-re legyőzte a svéd csapatot. A skandinávoknál a világ egyik legjobb védője, Hedman a bemelegítés alatt lábsérülést szenvedett, és a cserepadról nézte végig a negyeddöntőt.

Nagy volt a hajtás, sok az ütközés, mindkét kapu előtt adódott helyzet, ám az első gólra egészen a 32. percig várni kellett. Ekkor Jack Hughes távoli lövésébe Larkin tette bele a botját, így Markström nem védhetett.

A végén lehozta kapusát a svéd együttes, és 1:31 perccel a vége előtt Zibanejad kapáslövése jutott a gólvonal mögé rövid alsó saroknál Hellebuyck kapus jobb lábánál.

Sorozatban a harmadik negyeddöntőben is következett a hosszabbítás, ebben Quinn Hughes a 64. percben káprázatos korcsolyázás és lövés végén a tengerentúliakat lőtte a négy közé.

Az amerikaiak a szlovákokkal találkoznak a péntek esti elődöntőben, míg a másik ágon a kanadai és a címvédő finn válogatott találkozik.