Megszenvedtek az amerikaiak a jégkorongtorna negyeddöntőjében

A világbajnoki címvédő csak a hosszabbításban tudott a svédek fölé kerekedni

MH
 2026. február 19. csütörtök. 7:39
Az amerikai válogatott jutott a milánói téli olimpia férfi jégkorongtornájának pénteki elődöntőjébe, miután a szerda esti negyeddöntőben hosszabbítás után 2-1-re legyőzte a svéd csapatot. A skandinávoknál a világ egyik legjobb védője, Hedman a bemelegítés alatt lábsérülést szenvedett, és a cserepadról nézte végig a negyeddöntőt.

Megszenvedtek az amerikaiak a jégkorongtorna negyeddöntőjében
Hosszabbításban bizonyult jobbnak a címvédő amerikai csapat (kékben) a svédeknél (sárgában)
Fotó: ALEXANDER NEMENOV / AFP

Nagy volt a hajtás, sok az ütközés, mindkét kapu előtt adódott helyzet, ám az első gólra egészen a 32. percig várni kellett. Ekkor Jack Hughes távoli lövésébe Larkin tette bele a botját, így Markström nem védhetett.

A végén lehozta kapusát a svéd együttes, és 1:31 perccel a vége előtt Zibanejad kapáslövése jutott a gólvonal mögé rövid alsó saroknál Hellebuyck kapus jobb lábánál.

Sorozatban a harmadik negyeddöntőben is következett a hosszabbítás, ebben Quinn Hughes a 64. percben káprázatos korcsolyázás és lövés végén a tengerentúliakat lőtte a négy közé.

Az amerikaiak a szlovákokkal találkoznak a péntek esti elődöntőben, míg a másik ágon a kanadai és a címvédő finn válogatott találkozik.

Eredmények, jégkorong, férfi negyeddöntő: Egyesült Államok-Svédország 2-1 (0-0, 1-0, 0-1, 1-0), hosszabbítás után.

Korábban: Finnország-Svájc 3-2 (0-2, 0-0, 2-0, 1-0), hosszabbítás után.

Kanada-Csehország 4-3 (1-2, 1-0, 1-1, 1-0), hosszabbítás után.

Szlovákia-Németország 6-2 (1-0, 3-1, 2-1)

A pénteki elődöntőkben: Kanada-Finnország 16.40, Egyesült Államok-Szlovákia 21.10

