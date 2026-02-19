Három magyar konzul lesz jelen a Ferencváros mérkőzésén

Három magyar konzul lesz jelen a Ferencváros-Ludogorec futballmérkőzés helyszínén csütörtökön a bulgáriai Razgradban, akik szükség esetén segítséget nyújthatnak a szurkolóknak – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a meccs reggelén.

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be, hogy a Fradi a legjobb tizenhat közé kerülésért játszik az Európa-ligában, és a helyszínen mintegy kétszáz magyar szurkoló jelenlétére lehet számítani.

„Három konzulunk dolgozik majd a Huvepharma Arénában, Razgrad városában. A voucherbeváltási pont a vendégszektor bejáratánál lesz, ott már a kollégáimtól tudnak segítséget kérni, ha bármilyen ügyes-bajos dolguk van. A ruszei határátkelőhelyen is lesz magyar konzuli jelenlét reggeltől annak érdekében, hogy segítsük a magyar szurkolók határátlépését” – tudatta.

Közölte, hogy ügyeleti telefonszám működik ezúttal is reggel hat órától, amelyet baj esetén lehet hívni: +359 88 568 7169.

„Reméljük, hogy a Fradi sikerrel veszi a mai akadályt. Reméljük, hogy a szurkolók 12. játékosként sokat segíthetnek majd egy idegenbeli győzelem elérésében. Sok sikert kívánunk!” – zárta mondandóját.