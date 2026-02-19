Sport
Egygólos hátrányba került a Ferencváros
A nem túl magas színvonalú összecsapás első félidejében a házigazda került előnybe, de három perccel később Yusuf találatával egyenlített az FTC. A második félidőben aztán egy jó egyéni megoldás eredményeként újra vezetett a Ludogorec, amely végül nagy küzdelemben megtartotta ezt a minimális előnyt.
A párharc visszavágóját egy hét múlva rendezik a Groupama Arénában. A továbbjutó a nyolcaddöntőben a portugál FC Portóval vagy Bragával találkozik majd.
Felhős és hűvös, 4 Celsius fokos időjárás fogadta a csapatokat a Ludogorec stadionjában, amelynek a pályáján ugyan nem, de annak közvetlen környezetében jól látszott, hogy az elmúlt napokban nagy mennyiségű hó hullott le Razgradban és környékén. A lelátó meglehetősen foghíjas maradt, vélhetően részben a hideg, részben pedig a hétköznap - helyi idő szerint - 22 órás kezdés miatt.
Nagy lendülettel kezdett a Ferencváros, a Ludogorec pedig az első percekben nem igazán tudott átjönni az ellenfelének térfelére. A hangulat közben a másodosztályú magyar bajnoki mérkőzésekét idézte, a hazai drukkerek pedig a német játékvezető szinte minden ítéletét kifogásolták. Történt ez részben azért is, mert az FTC az első 20 percben sokszor jutott szabadrúgáshoz a hazaiak térfelén, a razgradi szurkolók pedig úgy vélték, hogy ebben jelentős szerepe volt a bírónak. A közönség ugyanakkor ezeket a szituációkat leszámítva meglehetősen csendes szemlélője volt az eseményeknek, így az európai kupameccseken ritkán tapasztalható módon nemcsak a pálya széléről utasításokat osztogató vezetőedzők, de a játéktéren egymással kommunikáló futballistákat is tisztán lehetett hallani a lelátóról. A Ludogorec aztán egy szerencsésnek mondható és az FTC védőinek bizonytalankodása nyomán esett góllal került előnybe, de a nagyot küzdő Yusuf néhány perc elteltével egyenlített. A félidő végét "megnyomta" a Ferencváros, de maradt az egyenlő állás, mivel előbb Kovacevic ziccerben rontott, majd Kanichowsky zseniális passzát Cadu lőtte közelről a kapusba.
Fordulás után a színvonal nem igazán emelkedett, de változatlanul a magyar csapat volt kezdeményezőbb, ugyanakkor igazán veszélyes helyzetet nem sikerült kialakítania. Kisebb-nagyobb szabálytalanságok miatt sokat állt a játék, aztán teljesen váratlanul újra előnybe került a Ludogorec. Robbie Keane hármas cserével próbált frissíteni a Ferencvároson, de a változtatások nem hoztak igazán eredményt. A magyar bajnok ezzel együtt igyekezett nyomás alá helyezni a bolgárok kapuját, a hazaiak viszont próbáltak minél inkább a saját tizenhatosuk környékén tömörülni, aztán pedig lehetőség szerint gyors ellenakciókat vezetni. A hosszabbításban újabb gólt szerzett a Ludogorec, de ezt VAR-ellenőrzést követően les miatt érvénytelenítette a játékvezető, így maradt az egygólos bolgár előny.
Európa-liga, a nyolcaddöntőbe jutásért, 1. mérkőzés:
Ludogorec (bolgár)-Ferencvárosi TC 2-1 (1-1)
Razgrad, Ludgorec Arena, 3345 néző, v: Tobias Stieler (német)
gólszerzők: Duah (24.), Son (67.), illetve Yusuf (27.)
sárga lap: Nogueira De Oliveira (4.), Almeida (51.), Naressi (56.), illetve Abu Fani (38.), Cadu (58.), O'Dowda (78.)
Ludogorec:
Bonmann - Son (Andersson, 83.), Almeida, Verdon (Nachmias, a szünetben), Nedjalkov - Nogueira De Oliveira (Erick Marcus, 66.), Duarte, Naressi, Vidal - Duah (Rwan Seco, 76.), Stanic (Csocsev, 76.)
Ferencváros:
Gróf - Cissé, Raemaekers, Gomez - Makreckis, Kanichowsky, Abu Fani (Zachariassen, 75.), Ötvös (Julio Romao, 60.), Cadu (O'Dowda, 75.) - Kovacevic (Joseph, 75.), Yusuf (Gruber, 86.)
I. félidő:
24. perc: Hazai akció végén egymás után többször is felszabadíthatott volna a ferencvárosi védelem, de miután ez nem sikerült, Duah hét méterről a rövid felső sarokba lőtt a vetődő Gróf kezei mellett (1-0).
27. perc: Kanichowksy indította jó ütemben a tizenhatoson belül, bal oldalon meglóduló Yusufot, aki védője szorításában kibirkózta magának a labdát, majd nagyon éles szögből - a hazai kapus helyezkedési hibáját is kihasználva - a hálóba gurított (1-1).
II. félidő:
67. perc: Son kapott lapos keresztlabdát 20 méterre Gróf kapujától, majd egy lövőcsellel elfektette a rárontó ferencvárosi játékost, s 18 méterről a jobb felső sarokba csavart (2-1).