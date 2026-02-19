Egygólos hátrányba került a Ferencváros

Mariano Gomez (b) és Ötvös Bence (k), a Ferencváros, valamint Pedro Naressi, a bolgár Ludogorec játékosa a labdarúgó Európa-liga nyolcaddöntőjébe jutásért játszott PFK Ludogorec Razgrad - Ferencvárosi TC mérkőzésen a razgradi Ludogorec Arénában 2026. február 19-én.

A nem túl magas színvonalú összecsapás első félidejében a házigazda került előnybe, de három perccel később Yusuf találatával egyenlített az FTC. A második félidőben aztán egy jó egyéni megoldás eredményeként újra vezetett a Ludogorec, amely végül nagy küzdelemben megtartotta ezt a minimális előnyt.

A párharc visszavágóját egy hét múlva rendezik a Groupama Arénában. A továbbjutó a nyolcaddöntőben a portugál FC Portóval vagy Bragával találkozik majd.

Felhős és hűvös, 4 Celsius fokos időjárás fogadta a csapatokat a Ludogorec stadionjában, amelynek a pályáján ugyan nem, de annak közvetlen környezetében jól látszott, hogy az elmúlt napokban nagy mennyiségű hó hullott le Razgradban és környékén. A lelátó meglehetősen foghíjas maradt, vélhetően részben a hideg, részben pedig a hétköznap - helyi idő szerint - 22 órás kezdés miatt.

Nagy lendülettel kezdett a Ferencváros, a Ludogorec pedig az első percekben nem igazán tudott átjönni az ellenfelének térfelére. A hangulat közben a másodosztályú magyar bajnoki mérkőzésekét idézte, a hazai drukkerek pedig a német játékvezető szinte minden ítéletét kifogásolták. Történt ez részben azért is, mert az FTC az első 20 percben sokszor jutott szabadrúgáshoz a hazaiak térfelén, a razgradi szurkolók pedig úgy vélték, hogy ebben jelentős szerepe volt a bírónak. A közönség ugyanakkor ezeket a szituációkat leszámítva meglehetősen csendes szemlélője volt az eseményeknek, így az európai kupameccseken ritkán tapasztalható módon nemcsak a pálya széléről utasításokat osztogató vezetőedzők, de a játéktéren egymással kommunikáló futballistákat is tisztán lehetett hallani a lelátóról. A Ludogorec aztán egy szerencsésnek mondható és az FTC védőinek bizonytalankodása nyomán esett góllal került előnybe, de a nagyot küzdő Yusuf néhány perc elteltével egyenlített. A félidő végét "megnyomta" a Ferencváros, de maradt az egyenlő állás, mivel előbb Kovacevic ziccerben rontott, majd Kanichowsky zseniális passzát Cadu lőtte közelről a kapusba.

Fordulás után a színvonal nem igazán emelkedett, de változatlanul a magyar csapat volt kezdeményezőbb, ugyanakkor igazán veszélyes helyzetet nem sikerült kialakítania. Kisebb-nagyobb szabálytalanságok miatt sokat állt a játék, aztán teljesen váratlanul újra előnybe került a Ludogorec. Robbie Keane hármas cserével próbált frissíteni a Ferencvároson, de a változtatások nem hoztak igazán eredményt. A magyar bajnok ezzel együtt igyekezett nyomás alá helyezni a bolgárok kapuját, a hazaiak viszont próbáltak minél inkább a saját tizenhatosuk környékén tömörülni, aztán pedig lehetőség szerint gyors ellenakciókat vezetni. A hosszabbításban újabb gólt szerzett a Ludogorec, de ezt VAR-ellenőrzést követően les miatt érvénytelenítette a játékvezető, így maradt az egygólos bolgár előny.