A Veszprém ismét kikapott Kielcében

Ezzel eldőlt, hogy a Szegedhez hasonlóan a Veszprém sem végezhet csoportja első vagy második helyén, vagyis játszania kell majd a negyeddöntőbe jutásért.

A bakonyiak keretéből Nedim Remili hiányzott.

A hatodik percben - miután középkezdésből eladta a labdát - a magyar bajnoki címvédő már 5-2-es hátrányban volt. A tizedik percet követően öt gól volt a különbség, mert a veszprémiek védekezése nem működött hatékonyan. A 18. percben rontott először lövést a Kielce, és az időközben kapust cserélő vendégcsapat védekezése nagyot javult, erre alapozva egyenlített (11-11), majd a meccs harmadánál ismét vezetett. A hazaiaknak egy 7-1-es sorozat után sikerült némileg megfékezniük ellenfelüket, de az első félidő utolsó percében a Veszprém kétszer is betalált, így 19-17-es előnyben volt a szünetben.

Két góllal kezdte a második felvonást a vendégcsapat, amely először vezetett négy találattal, de két és fél perc alatt egyenlítettek a lengyelek, sőt a 48. percben ismét előnybe kerültek. A hullámzó, fordulatos meccs hajrájában újra vezetett a Lengyel Kupa címvédője, Hugo Descat büntetőt hibázott, de 63 másodperccel a vége előtt emberelőnybe került a Veszprém. Ahmed Hesam betalált, Piotr Jarosiewicz értékesített egy hétméterest, és mivel az utolsó vendégtámadás végén Hesam nem találta el a kaput, a Kielce 36-35-re győzött.

Ahmed Hesam kilenc, Ivan Martinovic hét góllal, Mikael Appelgren öt védéssel zárt. A túloldalon Alex Dujshebaev és Piotr Jarosiewicz hat-hat, Arcem Karalek és Szymon Sicko öt-öt találattal, Klemen Ferlin nyolc védéssel vette ki részét a sikerből.

A két csapat 21. egymás elleni BL-mérkőzésén három döntetlen és 12 Veszprém-siker mellett hatodszor nyert a Kielce. A lengyelek otthonában legutóbb 2019 márciusában győztek a bakonyiak, azóta sorozatban ez volt a negyedik vereségük.

A hat győzelemmel és öt vereséggel álló Veszprém jövő szerdán Rosta Miklós csapatát, a román bajnok Dinamo Bucuresti-et fogadja. Az öt sikerrel és hat vereséggel rendelkező Szeged egy hét múlva a Paris Saint-Germain otthonában folytatja szereplését a BL csoportkörében.