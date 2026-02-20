A sport legyen a mindennapok része

Fontos, hogy lerakjuk egy egészséges nemzet alapjait és a sport mindennapjaink része legyen – mondta Schmidt Gábor a Sportoló Nemzet Tanév székesfehérvári állomásán csütörtökön.

A sportigazgatásért és sportfejlesztésért felelős helyettes államtitkár kiemelte, ezeken az alkalmakon a gyerekek sportágat választhatnak, hiszen több sportág képviselői is bemutatót tartanak, valamint a diákok olimpiai bajnokokkal találkozhatnak, Székesfehérváron Siklósi Gergely párbajtőrözővel és Lőrincz Tamás birkózóval.

„Nem lesz mindenkiből világbajnok, de ha a sport egész életen át elkísér minket, ez hozzájárul az egészségünk megőrzéséhez, életminőségünk javulásához” – tette hozzá a helyettes államtitkár.

Elmondta, a tapasztalatok szerint nagyon népszerűek a küzdősportok, a cselgáncs, a birkózás, valamint az asztalitenisz, a kajak-kenu, az atlétika, az úszás, a torna, és a vívás.

Schmidt Gábor szólt arról is, hogy már több mint 80 ezren váltották ki a sportoló nemzet kártyát, ez kedvezményeket ad minden olyan létesítményben, amelyet az állam tart fent. Kiemelten népszerű továbbá az egy-egy sporteseményre történő kedvezményes jegyvásárlás lehetősége.