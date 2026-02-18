Sport
Váratlan vendég a női sífutók szabadstílusú csapatsprintjében + VIDEÓ
Még célfotó is készült róla
Egy kutya kóborol a sípályán a 2026-os milánói cortina téli olimpiai játékok női csapat terepfutó szabad sprint selejtezőjén, 2026. február 18-án
Fotó: AFP/Anne-Christine Poujoulat
A négylábú pózolt egy kicsit a mozgásérzékelős kamerának, beterelte a horvát versenyzőt a célba, megszaglászta az argentint, majd távozott a sportolóknak fenntartott kijáraton - írja a Nemzeti Sport.
Szerencsére a versenyzőket nem akadályozta a váratlan vendég: végigfutotta a célegyenest, és még célfotó is készült róla.
A selejtezőben a Pónya Sára, Laczkó Lara Vanda összeállítású magyar váltó a görögöket megelőzve a 25. helyen végzett, s nem jutott döntőbe.
