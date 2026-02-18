2026. február 18., szerda

Előd

EUR 377.76 Ft
USD 319.16 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Sport

Tovább robog a Bajnokok Ligája

Szerdán is négy mérkőzést rendeznek a nyolcaddöntőbe jutásért

MH
 2026. február 18. szerda. 14:25
Megosztás

A tavalyi döntős Internazionale a norvég Bodö/Glimt együtteséhez látogat, míg az Atlético Madrid a belga Club Brugge otthonában lép pályára.

Tovább robog a Bajnokok Ligája
A Bajnokok Ligája trófeáját idén május végén Budapesten emelheti magasba a győztes - Képünk illusztráció
Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP/Sven Hoppe

Az alapszakasz első nyolc helyezettje egyenes ágon a 16 közé jutott, hozzájuk csatlakozik majd a keddi és szerdai párharcok nyolc továbbjutója.

Bajnokok Ligája, a nyolcaddöntőbe jutásért, első mérkőzések: Qarabag (azeri)-Newcastle United (angol) 18.45, Olimpiakosz (görög)-Bayer Leverkusen (német) 21.00, Bodö/Glimt (norvég)-Internazionale (olasz) 21.00, Club Brugge (belga)-Atlético Madrid (spanyol) 21.00.

A visszavágókat jövő kedden bonyolítják le.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink