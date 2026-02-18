Sport
Tovább robog a Bajnokok Ligája
Szerdán is négy mérkőzést rendeznek a nyolcaddöntőbe jutásért
A Bajnokok Ligája trófeáját idén május végén Budapesten emelheti magasba a győztes - Képünk illusztráció
Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP/Sven Hoppe
Az alapszakasz első nyolc helyezettje egyenes ágon a 16 közé jutott, hozzájuk csatlakozik majd a keddi és szerdai párharcok nyolc továbbjutója.
Bajnokok Ligája, a nyolcaddöntőbe jutásért, első mérkőzések: Qarabag (azeri)-Newcastle United (angol) 18.45, Olimpiakosz (görög)-Bayer Leverkusen (német) 21.00, Bodö/Glimt (norvég)-Internazionale (olasz) 21.00, Club Brugge (belga)-Atlético Madrid (spanyol) 21.00.
A visszavágókat jövő kedden bonyolítják le.