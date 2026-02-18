Rendkívül jól helytállt a magyar csapat

A Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) elnöke azt mondta, tudták előre, hogy a milánói-cortinai téli olimpia nem az érmekről fog szólni, és szerinte a 16 fős magyar csapat rendkívül jól helytállt a játékok eddigi részében.

Gyulay Zsolt a MOB honlapján közzétett interjúban úgy fogalmazott, hogy a versenyzők egytől egyig a maximumot nyújtották. Jelezte, járja a helyszíneket, az olimpiai faluba is ellátogatott és számos sportdiplomáciai találkozón vett részt. Mint mondta, örül, hogy most Európában van az olimpia, sokat esik a hó, csodálatosak a helyszínek. Ezzel együtt úgy véli, hogy a fenntartható játékoknak vannak hátulütői is, ezek között említette a széttagoltságot, a helyszínek közötti nagy távolságokat. „Emiatt össze kell hangolni, hogy minden versenyzőnknél ott legyen a hátország, a segítség.

Otthon majd értékeljük a tapasztalatokat, hiszen a jövő évi isztambuli Európa Játékokon és a 2028-as Los Angeles-i olimpián is hasonló lesz a helyzet” - nyilatkozott Gyulay Zsolt. A MOB elnöke szerint az olaszok kitesznek magukért és jól szerepelnek. A rövidpályás gyorskorcsolyázók versenyét a házigazdák nemzeti olimpiai bizottságának (CONI) elnökével, a kajakos barátként is köszöntött Luciano Buonfiglióval tekintette meg Milánóban, s mint elárulta, az olasz sportvezető a a jövőben Budapestre látogathat, hogy megossza a tapasztalatait.

Gyulay Zsolt kiemelte a Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei duót, amely magyar színekben lett negyedik a műkorcsolyázók páros versenyében, szerinte a teljesítményükkel nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy a sportág népszerűbb legyen Magyarországon. „Szerintem fontos, hogy ilyen példák legyenek a magyar fiatalok előtt. És legyen minél több jégfelület Magyarországon, ez lehet a mi jövőnk” - fogalmazott. A távlati célokkal kapcsolatban a MOB vezetője kifejtette: a téli olimpián a magyaroknak a korcsolyázó számokban lehet esélye. „Mi akkora ország vagyunk, hogy nem engedhetjük meg magunknak, hogy minden sportágra fókuszáljunk.

A havas sportágakban nagyon kevés esélyünk van. Ezekben felvenni a harcot az alpesi országokkal, Ázsiával, szinte lehetetlen. De korcsolyában van esélyünk. Ha a későbbiekben megépül az a korcsolyázó központ, ami Európában egyedülálló lenne, és a szakemberek besegítenek, akár külföldről, akár belföldről, akkor ezekben a szakágakban lenne esélyünk, ezekre kell koncentrálni” - hangsúlyozta Gyulay Zsolt.