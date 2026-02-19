Marozsán Fábián kikapott

A világranglista 48. helyezettje kedden mindössze 59 perc alatt búcsúztatta a francia Ugo Humbert-t (36.), a 16 között pedig egy orosz klasszis várt rá Andrej Rubljov (14.) személyében. A katari viadal ötödik kiemeltje 17 trófeával büszkélkedhet, állt már az ATP-rangsor ötödik helyén is, nyert Davis Kupát, és minden Grand Slamen eljutott már a negyeddöntőig.

Kettejük párharca 2/2-re állt, legutóbb, tavaly májusban a Vasas sportolója bizonyult jobbnak a római salakon.

Az ötödik, szerdai csata nem kezdődött jól Marozsán szempontjából, rögtön a második adogatójátékát elbukta, majd a következőt is, Rubljov pedig élt a dupla brékelőnyével és bő fél óra alatt alatt szettelőnybe került. A második játszma is csak 2:2-ig volt kiegyenlített, ekkor az orosz játékos megint elvette a magyar szervagémjét, ő pedig változatlanul magabiztosan adogatott. Rubljov 5:3-as vezetésénél Marozsánnak a meccsben maradásért kellett szerválnia, s két mérkőzéslabdát hárítva sikerült felzárkóznia, fogadóként azonban megint nem volt esélye, s az ellenfél a negyedik meccslabdáját kihasználta.

A magyar teniszezőnek egyetlen bréklabdája sem volt a mérkőzésen, amely 1 óra 8 percig tartott.

Eredmények, nyolcaddöntő:

Andrej Rubljov (orosz. 5.)-Marozsán Fábián 6:2, 6:4

korábban:

Karen Hacsanov (orosz, 7.)-Fucsovics Márton 6:2, 4:6, 6:4